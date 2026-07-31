Detenido en Gijón por intento de homicidio al sabotear el sistema de frenos de una moto de un policía local

El agente comenzó a notar un funcionamiento anómalo en el freno delantero

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Agentes de la Policía Nacional han detenido en Gijón a un hombre de 68 años como presunto autor de un delito de tentativa de homicidio, tras manipular supuestamente el sistema de frenos de la motocicleta particular de un agente de la Policía Local de Gijón, que en ese momento se encontraba fuera de servicio.

Los hechos se remontan al 22 de junio, en el barrio de La Arena, donde la víctima coincidió mientras aparcaba su motocicleta con el ahora detenido.

Al regresar y volver a subirse al vehículo, el agente comenzó a notar un funcionamiento anómalo en el freno delantero, por lo que tuvo que hacer uso de su pericia para evitar sufrir un accidente. Tras llevar la motocicleta a un taller, los mecánicos comprobaron que el circuito hidráulico del freno delantero había sido manipulado de forma intencionada, mediante el vaciado del líquido de frenos.

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Los profesionales descartaron que la pérdida pudiera deberse a una avería fortuita, lo que dio origen a la investigación policial.

La investigación situó al sospechoso en el lugar de los hechos

La investigación fue asumida por la Brigada Local de Policía Judicial de la Comisaría de la Policía Nacional en Gijón, que centró sus pesquisas en determinar cómo se había producido la manipulación e identificar al responsable.

Los agentes averiguaron que el presunto autor conocía previamente a la víctima debido a su actividad profesional y a distintas actuaciones policiales y administrativas en las que ambos habían coincidido.

Las declaraciones de testigos, el análisis de las imágenes de videovigilancia y el resto de diligencias practicadas permitieron reunir indicios suficientes para situar al investigado en el lugar de los hechos y atribuirle la manipulación del sistema de frenado. Una vez concluido el atestado policial, el detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Guardia, que acordó su puesta en libertad con cargos.

Además, se le impusieron medidas cautelares que le prohíben aproximarse o comunicarse con la víctima mientras continúa la investigación judicial.