Europa Press 31 JUL 2026 - 13:17h.

El joven ha sido agredido esta madrugada en el parque de San Isidro, en el distrito madrileño de Carabanchel

Ha sido trasladado al Hospital Clínico San Carlos con una herida por arma blanca en el hemitórax derecho

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Un joven de 22 años ha sido agredido esta madrugada en el parque de San Isidro, en el distrito madrileño de Carabanchel, según ha informado Emergencias Madrid. El varón se encuentra con heridas de gravedad provocadas por arma blanca.

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La Policía Nacional ya investiga la brutal agresión

El suceso ha ocurrido minutos antes de las 3.00 horas en la confluencia de la calle Vía Carpetana con el paseo de la Ermita del Santo, donde los servicios de emergencias han atendido a la víctima de nacionalidad ecuatoriana.

Cuando han llegado los sanitarios al lugar, el joven presentaba una herida por arma blanca en el hemitórax derecho. Tras ser estabilizado, ha sido evacuado al Hospital Clínico San Carlos como paciente potencialmente grave, acompañado de agente de la Policía Municipal de Madrid.

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La Policía Nacional investiga los hechos para esclarecer las circunstancias de la agresión y, además, según informa 'ABC', ya se ha detenido al presunto autor: un hombre de 46 años de nacionalidad española, quien habría apuñalado al joven con una navaja.