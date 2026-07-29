Los Mossos están investigando el apuñalamiento mortal que ha tenido lugar en Sant Adrià de Besòs, en Barcelona

Un hombre es apuñalado en el cuello por defender a una mujer del ataque de su expareja con un cuchillo en Alicante

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Los Mossos d'Esquadra investigan el apuñalamiento mortal de un hombre en una calle de Sant Adrià de Besòs (Barcelona). La policía catalana ha informado de que ha sido alertada a las 20:34 horas por la Guardia Urbana de Barcelona de que había una persona herida en la calle Manuel Fernández Márquez de Sant Adrià.

Diversas patrullas se han desplazado hasta allí, donde han comprobado que había un hombre herido por arma blanca. Agentes de la Urbana han iniciado maniobras de reanimación hasta la llegada de los servicios de emergencias, que han continuado haciéndolas, aunque finalmente el hombre ha fallecido.

Las autoridades no han confirmado que se haya producido una detención

La División de Investigación Criminal (DIC) de la policía autonómica se ha hecho cargo del caso para esclarecer las circunstancias de los hechos. Por el momento, las autoridades no han confirmado la identidad del fallecido y los motivos por el que se habría producido el ataque.

De la misma manera, los agentes no han informado de que se haya producido ninguna detención y tampoco que tengan alguna persona que esté siendo considerada como sospechoso por la muerte de la persona que ha recibido múltiples puñaladas en plena calle.