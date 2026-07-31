Muestran en el juicio las imágenes de Lindsay Clancy agonizante tras matar a sus tres hijos

Lindsay Clancy estuvo a punto de morir tras acabar con la vida de sus tres hijos: el jurado ve las imágenes de su estado en el juicio.

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Lindsay Clancy estuvo a punto de morir tras acabar con la vida de sus tres hijos. Los estranguló y luego se tiró por la ventana. Pero no logró su objetivo, aunque llegó a estar agonizante y ha quedado tetrapléjica al romperse la columna. Hoy, en el juicio que la juzga por sus asesinatos, se han visto las imágenes de Lindsay en el hospital, la traqueotomía para poder respirar, los cortes en su cuello y en sus muñecas.

A Lindsay Clancy la llevaron a un hospital de Boston. Estaba sedada. La mujer fue trasladada al South Shore Hospital en South Weymouth, Massachusetts, y luego viajó en un vuelo medicalizado al Brigham and Women's en Boston, donde estuvo a punto de morir. Un agente estuvon junto a ella durante 16 horas, también para evitar que pudiera hacerse daño de nuevo.

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Los hijos de Lindsay no tuvieron su suerte. Los paramédicos intentaron reanimar a Dawson, el hijo mediano de Lindsay Clancy, de tres años, durante 40 minutos. No tuvieron éxito. También lo intentaron con Callan de solo ocho meses. Y este logró recuperar el pulso durante unos diez minutos mientras estaba en el hospital, pero nunca volvió a respirar y no tenía ninguna función cerebral.

Lindsay se mantuvo inmóvil, sin hacer ningún gesto o reacción al verse a sí misma en la cama de hospital en un trágico estado. Pero no pudo reprimir las lágrimas al escuhar cómo los paramédicos intentaron salvar la vida a sus hijos.

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Antes de cometer los asesinatos Lindsay llamó a su marido para pedirle que fuera a por un medicamento a la farmacia para uno de ellos y a comprar cena. Las cámaras de vigilancia ha demostrado que Patrick -su exmarido, ahora casado y con un bebé- fue a ambos sitios sin saber mientras lo que pasaba en su casa.