Lindsay Clancy se derrumba y llora al ver vídeos de ella jugando con sus hijos días antes de estrangularlos

"El día de la tragedia Lindsay parecía especialmente feliz", ha señalado su exmarido Patrick, sobre ese trágico día.

Juicio de Lindsay Clancy, la madre que estranguló a sus tres hijos: su exmarido confirma dos partos traumáticos y una depresión posparto

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Lindsay no ha podido más y se ha derrumbado en el juicio en el que está acusada de acabar con la vida de sus hijos Cora, de 5 años, Dawson, de 3, y Callan, de 8 meses al ver unas imágenes de ella jugando con ellos en un tobogán de agua días antes de acabar con su vida. Parecían felices.

Pero los abogados defensores de Lindsay han mostrado una realidad diferentes escondida tras esos instantes de felicidad. Tomaba 15 pastillas psiquiátricas, intentaba ir a terapia y tenía ideas suicidas. Lo que nunca pensó. Patrick, su marido, que a día de hoy se ha vuelto a casar y tiene un bebé, es que Lindsay fuera capaz de hacer daño a sus hijos. Nunca.

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“Lindsay siempre fue capaz de interactuar con nuestros hijos”, ha declarado Patrick en el juicio contra su mujer, a la que no ha atacado en el estrado, mientras ella permanece en una silla de ruedas tras intentar quitarse la vida tras asesinar a sus pequeños.

El día de la tragedia Lindsay parecía especialmente feliz

Patrick declaró que su exesposa estaba teniendo “uno de sus mejores momentos” el día en que estranguló mortalmente a sus tres hijos. Ese fatídico día, Patrick estuvo trabajando a distancia desde su oficina en la planta baja durante la mayor parte del día 24 de enero de 2023, mientras Lindsay se encargaba de los niños. De hecho, Patrick recuerda ese fatídico día “construyeron un muñeco de nieve e hicieron algunos proyectos artísticos”. Lo sabía porque Lindsay le estuvo enviando fotos por mensaje de texto “y él mismo se acercó a saludar… una o dos veces a sus hijos".

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Patrick también dijo que el estado de ánimo de Lindsay “parecía haber mejorado” durante toda la semana previa a los asesinatos, cuando “se la veía más activa” y “podía participar en más actividades”.

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Pero la realidad esa que Lindsay no estaba bien, nada bien. Entró en una profunda depresión tras comenzar a tomar Seroquel en diciembre de 2022, según declaró su exmarido. De hecho fue llevada a emergencias después de decirle a su padre que quería suicidarse el 15 de diciembre de 2022.

Entonces, Patrick decidió que era el momento de llevarla a un hospital para que fuera tratada. No tenían un diagnóstico claro, pero su mujer no estaba bien. Lindsay fue trasladada al Hospital de McLean, donde permaneció menos de una semana antes de solicitar el alta para poder asistir a la fiesta de cumpleaños de su hija el 5 de enero de 2023.

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El fiscal señaló que ella participó en varias sesiones de terapia grupal, pero que rechazó continuar con el tratamiento en diferentes momentos durante su estancia en McLean. Y se hizo selfies en el hospital, algo que su marido desconocía. Y la pregunta es si realmente Lindsay era consciente de su estado y realmente estaba haciendo todo lo posible para arreglarlo.

De hecho, "los padres de Lindsay acudieron a ayudar", y todos le preguntaron a Lindsay si pensaba que debía mantenerse alejada de los niños. Ella dijo que no. Nunca quiso separarse de ellos.