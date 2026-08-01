Detenido en Mallorca un profesor de baile acusado de abusar sexualmente y de forma continuada de cinco niñas
El hombre habría agredido sexualmente de forma continuada a cinco niñas
El sospechoso habría compartido de forma habitual imágenes y vídeos de explotación sexual infantil en grupos dedicados a este tipo de contenidos
MallorcaUn profesor de baile de 25 años ha sido detenido en Mallorca acusado de cometer agresiones sexuales continuadas a cinco niñas de entre 8 y 12 años, según ha confirmado la Guardia Civil, que ha declinado ofrecer más información sobre esta investigación al tratarse de un caso que afecta a menores de edad.
La noticia ha sido adelantada por el diario ‘Última Hora’, que publica que el arrestado, de nacionalidad española, habría agredido sexualmente de forma continuada a cinco niñas, alumnas de una academia de baile de Mallorca, y habría grabado las agresiones para difundir posteriormente los vídeos a través de internet.
La jueza de guardia de Inca acordó este miércoles el ingreso en prisión provisional del detenido, al que se investiga por presuntos delitos de corrupción de menores, agresión sexual, elaboración, tenencia y distribución de pornografía infantil y trato degradante.
Vídeos de una menor
La investigación se inició tras un aviso remitido por la base de datos internacional International Child Sexual Exploitation Database, que alertó de la existencia de vídeos de una menor víctima de abusos sexuales distribuidos mediante aplicaciones de mensajería y un foro de la denominada internet profunda (dark web).
El sospechoso habría compartido de forma habitual imágenes y vídeos de explotación sexual infantil en grupos dedicados a este tipo de contenidos y, en algunos casos, empleaba inteligencia artificial para generar material pornográfico con menores.
La Guardia Civil registró el domicilio del detenido el lunes 27 de julio e intervino diversos dispositivos electrónicos.
La investigación continúa abierta para identificar a posibles nuevas víctimas.