Archivan el caso de la agresión viral a una menor en Moguer, en Huelva, al ser las implicadas inimputables

En la investigación en Moguer, falta por esclarecer la posible participación de otro menor, con una edad superior a los 14 años

Identificadas las menores de Moguer que agredieron a otra, lo grabaron y difundieron en redes: "No te vayas que terminas peor"

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Moguer (Huelva)La Fiscalía de Menores ha archivado el expediente de la agresión a una menor en Moguer, en Huelva, y cuyo vídeo se ha difundido por diferentes redes sociales, ya que las supuestas implicadas son inimputables al tener menos de 14 años.

Según ha confirmado el gabinete de Comunicación de la Fiscalía Superior de Andalucía, el fiscal de menores ha recibido ya el atestado de la Guardia Civil y, tras examinarlo, ha determinado que las menores implicadas supuestamente en la agresión son inimputables, por lo que tiene que archivar el caso, aunque se eleva a Servicios Sociales de las entidades locales para realizar un seguimiento de las menores.

En cualquier caso, desde la Fiscalía han señalado que no se cierra la investigación, ya que falta por esclarecer la posible participación de otro menor y confirmar si es mayor de 14 años.

Sobre este asunto, la Guardia Civil explicaba este lunes que han sido identificadas las menores implicadas en un vídeo difundido a través de diferentes redes sociales en el que se observa cómo varias menores humillan y agreden a otra menor en la localidad de Moguer (Huelva).

Además, tras presentar la correspondiente denuncia, tanto por la agresión sufrida por la víctima como por la posterior difusión de las imágenes en redes sociales y otros medios digitales, se trasladó el caso a Fiscalía de Menores.

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Asimismo, la Guardia Civil recordaba que la difusión de imágenes o datos personales de menores de edad sin la debida autorización está prohibida. Esta conducta puede constituir un delito contra la intimidad y, además, dar lugar a sanciones administrativas por vulnerar la Ley Orgánica de Protección de Datos.

Expediente del ayuntamiento de Moguer

Por otro lado, el Ayuntamiento de Moguer, tras condenar los hechos, comunicaba esta semana que desde el "primer momento", el Consistorio ha colaborado con las autoridades implicadas en la investigación y se ha mantenido un contacto permanente con la Guardia Civil, que trasladó los hechos a la Policía Judicial.

"Asimismo, en el ámbito de nuestras competencias, se ha abierto un expediente relacionado con la investigación de los hechos y se están siguiendo las pautas marcadas por la Guardia Civil, para velar por el correcto desarrollo de las actuaciones. Además, desde el primer momento, se activaron los equipos municipales de intervención psicológica y social que ya están acompañando y atendiendo las necesidades que puedan surgir durante el desarrollo de todo este proceso", han explicado.

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Además, el Ayuntamiento trasladó un mensaje "de tranquilidad y responsabilidad" a la ciudadanía para que la investigación siguiera "su curso con todas las garantías legales y con el máximo respeto a la protección de los menores implicados".

"El Ayuntamiento de Moguer continuará colaborando con las autoridades competentes y actuando con la máxima diligencia dentro del marco de sus competencias. Reiteramos nuestro firme compromiso con la protección de la infancia y la adolescencia, nuestro absoluto rechazo a cualquier muestra de violencia y nuestra defensa de la convivencia, el respeto y la tolerancia como valores fundamentales de nuestra sociedad", señalaban.

Retirada del vídeo

Por otro lado, el Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) ha decidido poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía de Criminalidad Informática al considerar que las imágenes "podrían afectar gravemente a los derechos de las personas implicadas y requerir la intervención de las autoridades competentes".

El vídeo, ampliamente difundido a través de TikTok, muestra a varias menores que "increpan, insultan y agreden físicamente a otra" mientras la escena es grabada y posteriormente compartida en la plataforma, "contribuyendo a su rápida difusión en redes sociales".

El CAA recuerda que la viralización de contenidos audiovisuales que muestran episodios de violencia, especialmente cuando afectan a menores, supone "una vulneración de derechos fundamentales relacionados con la protección de la infancia, la intimidad y la propia imagen, además de generar un efecto multiplicador del daño causado a la víctima".

Con esta actuación, el CAA pone los hechos en conocimiento de la Fiscalía para que determine si concurren circunstancias que justifiquen la apertura de las actuaciones que estime oportunas.

Por otro lado, junto a la información presentada ante la Fiscalía, el Consejo Audiovisual de Andalucía ha trasladado una denuncia a TikTok para que proceda a la retirada del vídeo, al considerar que su permanencia en la plataforma continúa amplificando el daño causado a la víctima y favorece la difusión de un contenido de extrema violencia.