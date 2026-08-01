Muere una trabajadora atrapada en una máquina de una lavandería en Yeles, Toledo

Los bomberos de Illescas han tenido que rescatar a la chica de la máquina, ya que era de difícil acceso y liberarla ha sido complicado

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ToledoUna trabajadora de 22 años ha fallecido en la mañana de este sábado tras quedar atrapada en una máquina de una lavandería en Yeles (Toledo).

El servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha informado a EFE de que este accidente laboral ha ocurrido a las 07:25 horas de este sábado en una lavandería ubicada en el Camino Canteras, cuando un trabajadora ha quedado atrapada en una de las máquinas de la lavandería.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado también agentes de la Guardia Civil, una UVI móvil y un médico de Urgencias, aunque solo ha podido certificar el fallecimiento de la joven trabajadora.

La mujer ha muerto en el lugar

Los bomberos de Illescas (Toledo) han tenido que rescatar a la chica de la máquina, ya que era de difícil acceso y liberarla ha sido complicado.

La trabajadora, de 22 años, ha fallecido en el lugar y la UVI que se ha trasladado solo ha podido certificar el deceso. Además de los bomberos y la UVI también han acudido agentes de la Guardia Civil.