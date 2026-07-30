El accidente ocurrió a primera hora de la mañana en la cantera Collado de la Tórtola, ubicada en las proximidades del Barranco de Cebeda

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Un trabajador de 35 años, vecino de Xàtiva, ha perdido la vida este viernes tras sufrir un grave accidente mientras operaba un camión en una explotación de extracción de arcilla situada en el término municipal de Barxeta, en Valencia. El siniestro se produjo durante unas maniobras de descarga y las asistencias sanitarias desplazadas al lugar no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

El vehículo volcó durante la maniobra de descarga

Por causas que se investigan, el camión basculante volcó cuando el conductor realizaba la descarga del material, un momento especialmente delicado en este tipo de vehículos debido a la elevación del volquete. Según ha publicado el medio 'Levante' el vuelco provocó que el conductor quedara atrapado, falleciendo en el acto. El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) recibió el aviso a las 8:38 horas y movilizó una unidad del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU) hasta la explotación minera.

A su llegada, los sanitarios solo pudieron confirmar la muerte del trabajador, empleado de una empresa de transporte de la comarca de la Canal de Navarrés. La tragedia ha causado una profunda conmoción entre familiares, compañeros de profesión y vecinos, consternados por la pérdida del joven transportista.

Un trabajo con riesgos elevados

Las tareas de transporte y descarga de tierras en explotaciones mineras requieren maniobras de gran precisión. Cuando el volquete se eleva para vaciar la carga, cualquier pérdida de estabilidad del vehículo puede desencadenar un vuelco, especialmente si el terreno presenta desniveles o irregularidades.

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La cantera donde ocurrió el siniestro se encuentra junto a la carretera que conecta Llocnou d'en Fenollet con Barxeta. La muerte de este trabajador recuerda a otro accidente laboral registrado el pasado mes de abril, cuando un vecino de Xàtiva de 32 años falleció en Vallada mientras utilizaba una grúa para recuperar un tractor que había volcado previamente en un camino rural.