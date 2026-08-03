Una incidencia en el túnel Atocha-Chamartín, debido a la presencia de una persona en las vías, ha hecho que se tenga que interrumpir la circulación

Así lo ha informado Renfe a través de sus redes sociales

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MadridAdif ha tenido que interrumpir la circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y el Levante, debido a la presencia de una persona en las inmediaciones de las vías del túnel que conecta las dos principales estaciones madrileñas, Chamartín y Atocha.

La incidencia fue reportada por Adif a las 10.11 horas de este lunes, aunque Renfe informaba a las 11.14 horas que la circulación había sido restablecida, por lo que los trenes de larga distancia ya están reanudando o, en su caso, iniciando la marcha progresivamente hacia sus destinos.

Interrumpida también la circulación en Cataluña

Este mismo lunes, la circulación de los trenes de Media Distancia y de la R2 de Rodalies en Cataluña ha tenido que ser también interrumpida por el arrollamiento de una persona en un punto de paso no autorizado entre Cunit y Sant Vicenç de Calders.

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Tras la autorización de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los trenes de Media Distancia han reanudado posteriormente la circulación en este tramo y ya están recuperando progresivamente sus frecuencias de paso habituales. En Rodalies se ha establecido un plan alternativo de transporte por carretera.