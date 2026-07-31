Manuel Pimentel Sevilla, 31 JUL 2026 - 12:16h.

El personal de Renfe avisó por teléfono al chófer del autobús para informarle del descuido y volver a por los pasajeros que faltaban

El autobús trasladaba de Sevilla a Huelva a varios usuarios afectados por una incidencia ferroviaria que provocó retrasos de 4 horas

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Una incidencia técnica registrada este jueves en la red ferroviaria en la provincia de Córdoba ha provocado una jornada de caos para los viajeros de tren en el trayecto Madrid-Huelva, con retrasos de más de cuatro horas.

Renfe puso autobuses a disposición de los usuarios del Alvia afectado para ser trasladados desde Sevilla hasta Huelva, pero uno de ello tuvo que darse la vuelta en mitad de camino tras percatarse de que algunos pasajeros se habían quedado en tierra en la estación de Santa Justa de la capital hispalense.

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El incidente se produjo instantes después de arrancar el vehículo, cuando el personal de la compañía ferroviaria llamaron por teléfono al chófer del autobús para informarle del descuido, según relataba una de las personas perjudicadas al Huelva Información.

Más de 4 horas de retraso

La avería había afectado al tren Alvia Madrid-Puerta de Atocha y al enlace entre Sevilla Santa Justa-Huelva, trayecto que tuvo que completarse en carrretera, acumulándo una demora de cuatro horas y veinte minutos para los usuarios de ambos trenes.

Debido a esta incidencia, la compañía se vio obligada a trasladar por la tarde en autobús a los viajeros del Intercity Huelva-Madrid hasta la capital hispalense.

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Por otro lado, los pasajeros con origen Madrid, sufrieron la parte más caótica en su traslado desde la Estación de Santa Justa para completar en autobús el trayecto con destino Huelva, ya que fue uno de estos tres autobuses el que se dejó olvidados a los pasajeros en la terminal sevillana.

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"No nos han informado bien de dónde estaban los autobuses para ir a Huelva, por eso la gente se ha quedado atrás", aseguraba uno de los afectados a medios locales.

Versión de Renfe

Desde Renfe han indicado a Informativos Telecinco que el tren Alvia que realizaba el trayecto Madrid-Sevilla-Huelva quedó detenido temporalmente en las inmediaciones de Villanueva de Córdoba debido a una incidencia técnica, "que quedó completamente resuelta a primera hora de la tarde".

Fuentes de la compañía han señalado que "los viajeros continuaron su viaje en otro tren y que se habilitó transporte alternativo por carretera para los servicios Intercity entre Sevilla y Huelva previstos posteriormente, con el fin de garantizar la movilidad de los viajeros".