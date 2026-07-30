El ministerio de Transportes fija hasta 73 % de trenes en servicios mínimos en Renfe para la huelga del 31 de julio

Huelga de Renfe: el seguimiento, los servicios afectados y las indemnizaciones por cancelaciones

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El Ministerio de Transportes ha establecido los servicios mínimos en la huelga convocada por el minoritario Sindicato Ferroviario para este próximo viernes, coincidiendo con el arranque de la operación salida de agosto, y ha definido que en alta velocidad circularán un 73 % de los trenes en las horas punta.

Según ha informado Renfe en una nota, en alta velocidad y larga distancia los servicios mínimos garantizan el 73 % de los recorridos habituales y en media distancia el 65 %, en tanto que en cercanías en las horas punta habrá un 75 % de los servicios y en el resto de las franjas horarias un 50 %.

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El ministerio de Transportes fija hasta 73 % de trenes en servicios mínimos en Renfe para la huelga del 31 de julio

Esta jornada de huelga, a la que están convocados los colectivos de intervención y conducción en todo el territorio nacional, sigue a las celebradas los pasados 29 de junio y 15 de julio en contra del "desmantelamiento del ferrocarril público con la venta de Renfe Mercancías y el cierre de distintas bases de mantenimiento".

Renfe recuerda que, en las dos jornadas de huelga anteriores convocadas por este sindicato minoritario (con un representante en el comité general de empresa, de un total de 13), la afectación fue mínima y que menos del 2 % de la plantilla siguió los paros, por lo que el servicio se operó "con práctica normalidad" en la mayor parte de la red ferroviaria.

Cercanías Madrid recomienda consultar los horarios de paso de los trenes de la red ante la huelga de este viernes

Por su parte, Cercanías Madrid ha recomendado a sus usuarios consultar los horarios de los trenes ante la huelga convocada para este viernes y que afectará a todas las líneas de la red.

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"Con motivo de la huelga convocada el 31 de julio, el servicio de Cercanías puede presentar modificaciones en la frecuencia de paso. Antes de viajar recomendamos consultar los horarios y el estado del servicio en la App de Cercanías, estaciones o en el 912 320 320", señala en una publicación de la red social 'X'.

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En concreto, según ha informado Renfe, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha establecido que los trenes de Cercanías tendrán unos servicios mínimos del 75% en hora punta (de 6 a 9 horas, de 13.30 a 15.30 horas y de 18.30 a 20.30 horas) y del 50% durante el resto de la jornada.