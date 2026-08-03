El hombre permanece ingresado en el hospital donde fue trasladado tras la grave caída con pronóstico reservado

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Un hombre de 86 años ha resultado herido este lunes tras una caída desde un tercer piso de un edificio situado en la calle Caravaca de Yecla, según han informado fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias.

El '1-1-2' ha recibido el aviso sobre las 16:22 horas, cuando un alertante informó de que un varón había caído desde un tercer piso y se encontraba inconsciente. Hasta el lugar se han desplazado una patrulla de la Policía Local de Yecla y una ambulancia de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061.

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Los agentes, primeros en llegar al lugar, han confirmado la gravedad de la situación y han solicitado más medios sanitarios para atender también a varios familiares que sufrían crisis de ansiedad. Tras asistir al herido, el facultativo de la Unidad Móvil de Emergencias del 061 lo ha trasladado al Hospital Virgen del Castillo de Yecla con politraumatismos.

Los sanitarios atendieron a dos mujeres en estado de shock

Además, otra unidad sanitaria ha atendido en el lugar a dos mujeres, de 84 y 81 años, y a un hombre de 84 años por crisis de ansiedad. Por el momento, se desconocen las circunstancias en las que se produjo la caída. Las autoridades están investigando lo ocurrido para esclarecer los hechos.

El anciano sigue ingresado en el hospital hasta donde fue trasladado después de haberse producido la caída desde el tercer piso. Su familia se encontraba con él cuando llegaron los equipos de emergencia, quienes tuvieron que atender también a los familiares debido al estado de shock que presentaban.

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Sin embargo, no han confirmado cuál es el pronóstico del hombre, ni tampoco si hay indicios de que su caída haya podido ser provocada o incluso intencionada por parte del propio herido.