Lindsay Clancy sufrió "delirio de la UCI" después de que le retiraran el tubo de respiración y después se apagó.

Muestran en el juicio las imágenes de Lindsay Clancy agonizante tras matar a sus tres hijos

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Lindsay Clancy sufrió "delirio de la UCI" después de que le retiraran el tubo de respiración. Un hecho común que se produce entre los pacientes que se agitan cuando dejan de estar sedados. Clancy estaba confusa y agitada "manipulando catéteres " la mañana después de que le retiraran el tubo endotraqueal.

Pero después de esto, tras haber acabado con la vida de sus tres hijos pasó a estar en un estado "confusión", "apagada" y sin emociones. Clancy sufrió un paro cardíaco y necesitó múltiples transfusiones de sangre para poder salvar su vida. Ella había firmado que en caso de necesitar reanimación no se la hiciera, pero el hecho de que hubiera intentado suicidarse antes, lo dejó en este caso sin efectos.

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El juicio sigue avanzando con la idea de la acusación de tumbar el estado de psicosis postparto de Lindsay. Para ellos hubo una planificación en los asesinatos.

Los abogados defensores consideran que ella no es penalmente responsable de la muerte de sus hijos porque en ese momento sufría del raro y grave fenómeno de psicosis posparto, exacerbada por una peligrosa combinación de 15 medicamentos psiquiátricos , a pesar de haber buscado tratamiento de salud mental durante meses.

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El bebé de ocho meses de Clancy no tuvo tanta suerte como ella. Respiraba con la ayuda de un respirador cuando llegó al segundo centro de salud tras ser estrangulado, pero presentaba una importante inflamación cerebral. No le llegaba suficiente oxígeno al cerebro y finalmente tuvo que ser desconectado.

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Clancy, de 35 años, está acusado de tres cargos de asesinato y se enfrenta a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional si es declarada culpable.