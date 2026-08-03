Herido un menor de ocho años tras ser atropellado cuando cruzaba un paso de peatones con su madre en Huesca

El menor atropellado ha sido trasladado al Hospital San Jorge con una posible rotura del brazo

Abandonar a un peatón tras un atropello conlleva penas de cárcel y la retirada del carné de conducir: ¿dónde se registran más accidentes?

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Un niño de ocho años de edad ha resultado herido este lunes, 3 de agosto, tras ser atropellado cuando cruzaba, acompañado por su madre, un paso de peatones en la calle Vicente Campo, a la altura de Almogávares, en Huesca.

Los hechos han tenido lugar poco antes de las 12.00 horas y el menor ha sido trasladado al Hospital San Jorge de Huesca con heridas y contusiones, además de un posible brazo roto, según han indicado fuentes del Ayuntamiento de la capital oscense.

En cuanto al conductor, se trata de un hombre de avanzada edad.