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Una violenta reyerta registrada en la tarde del domingo en el barrio ferrolano de Caranza, se saldó con una mujer herida de gravedad por arma blanca y una amplia intervención policial y sanitaria. La Policía Nacional mantiene abierta una investigación para esclarecer lo sucedido y determinar la responsabilidad de los implicados aunque ya han sido dos los detenidos.

El enfrentamiento se inició entre dos mujeres por un tema de parejas, siendo la herida, supuestamente, la madre de una de las implicadas. En el transcurso de la pelea, otra mujer vinculada a una de las implicadas habría intervenido con un arma blanca, causando varias heridas a la víctima, que tuvo que ser evacuada a un centro hospitalario tras ser atendida por los servicios de Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

Tras la agresión, entre los gritos de los hijos de "¡Ay mi madre, ay mi madre!" de la mujer herida, se puede ver cómo un hombre se quitó la camiseta para improvisar un torniquete y tratar de contener la hemorragia hasta la llegada de los servicios de emergencia. En otro vídeo posterior se observa a la víctima ya tendida en el suelo mientras es atendida por agentes de la Policía Local de Ferrol y de la Policía Nacional antes de ser trasladada al hospital.

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