Europa Press 28 JUL 2026 - 13:21h.

Se les acusa como presuntos autores de delito de odio, delitos de desordenes públicos y lesiones a un joven durante la final del Mundial de Fútbol

La Ertzaintza cargó sobre los manifestantes y tras la denuncia interpuesta por el joven, efectivos lograron identificar a los presuntos autores

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Dos hombres de 29 años han sido detenidos por Agentes adscritos a la Comisaría General de Información destinados en Bilbao como presuntos autores de delito de odio. Se les acusa también de delitos de desordenes públicos y lesiones a un joven durante la final del Mundial de Fútbol celebrada el pasado 19 de julio, un partido que enfrentó a las selecciones de España y Argentina.

En el Parque de Doña Casilda, en Bilbao, numerosos aficionados se reunieron entorno a la pantalla a través de la cual se televisó un partido que culminó con la victoria de la selección española y múltiples celebraciones por toda la ciudad.

Sin embargo, "diversos colectivos vinculados a la izquierda abertzale y dentro de la iniciativa puesta en marcha por el colectivo '7baietz' convocaron una manifestación en contra de la selección española, la cual partió desde la Plaza de La Casilla y finalizaba en las inmediaciones del parque", ha informado el Ministerio del Interior.

Una movilización en contra de La Roja en la que un joven fue agredido

La movilización, integrada por unas 350 personas, recorrió la distancia entre aquellos puntos de la ciudad "profiriendo a su paso insultos a personas que vestían una camiseta" de La Roja, ha indicado Interior. El conflicto se agravó a la altura de la Plaza de Campuzano, donde se llegaron a producir numerosas agresiones y daños en el mobiliario urbano y en el de los establecimientos de hostelería aledaños.

En este punto, un joven que se encontraba sentado en una de las terrazas esperando el comienzo del partido "sufrió por parte de un grupo de los radicales una agresión de manera sorpresiva", ha relatado el Ministerio.

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Al recibir el primer golpe, el joven cayó al suelo donde recibió patadas y más golpes por parte de varios de los manifestantes. Consiguió escapar y refugiarse dentro de un banco mientras sus acompañantes, tres chicas, trataban de evitar que continuase la agresión. La Ertzaintza cargó sobre los manifestantes, logrando disolver el tumulto y haciendo que el joven agredido pudiese ponerse a salvo.

El joven interpuso una denuncia narrando los hechos acaecidos y tras realizar las oportunas indagaciones y gestiones de investigación, efectivos adscritos a la Comisaría General de Información en Bilbao lograron identificar a los presuntos autores de estos hechos, localizándoles y deteniéndoles como presuntos autores de Delito de Odio, además de Desórdenes Públicos y de Lesiones.

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Una vez finalicen las diligencias policiales, los detenidos serán puestos a lo largo de este martes a disposición judicial. La Policía Nacional no descarta nuevas detenciones.