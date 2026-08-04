Un hombre muere atropellado por el exnovio de una mujer a la que acababa de ayudar

La víctima había ayudado a una mujer que se había perdido

El agresor creyó que era la nueva pareja de su exnovia y le atropelló

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VareseUn hombre ha sido detenido acusado de matar a otro hombre tras atropellarlo y posteriormente propinarle una brutal paliza en la provincia de Varese, al norte de Italia.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado por la noche, cuando la víctima, Federico Venco, un motorista de 36 años, vio a una mujer con su moto parada en el arcén y parecía estar en apuros. El hombre se bajó para preguntarla si necesitaba algún tipo de ayuda, y finalmente se ofreció a guiarla hasta el punto en el que había quedado con su exnovio, ya que había perdido el teléfono móvil y se encontraba perdida.

El exnovio de la mujer pensó que era su nueva pareja

Tras guiarla hasta la zona del cementerio de la 'Maddalena', donde la mujer había quedado con su expareja, ocurrió la tragedia. El exnovio de la mujer, al verla llegar acompañada de otro hombre, creyó que se trataba de su nueva pareja y actuó de manera violenta de inmediato, acelerando el coche que conducía y embistiendo al motorista.

El impacto fue tan violento que el hombre falleció en el acto. Sin embargo, el agresor no cesó su ofensiva y se bajó del vehículo para continuar propinando una paliza al hombre, que ya no respondía. Varios testigos consiguieron detener al agresor y llamar a las autoridades. A su llegada, los servicios de emergencia no pudieron hacer nada por salvar la vida de la víctima.

Por su parte, la mujer tuvo que ser trasladada a urgencias en estado de shock tras lo ocurrido, según recoge Corriere della Sera.

Tras la investigación inicial de los investigadores, la principal hipótesis es que el hombre detenido creyese que el acompañante de la mujer era su nueva pareja y actuara guiado por los celos. Además, consideran que el hombre podría haber acudido a la quedada pensando en atacar a su expareja, ya que en el coche del detenido encontraron un cuchillo y una piedra de grandes dimensiones.