Prisión provisional para el detenido por matar a Paula, de 27 años, en Santander

La víctima tenía un hijo menor de edad y no había denuncias previas contra el detenido.

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El Juzgado ha decretado este lunes prisión provisional para el hombre, de 39 años, detenido por matar a su pareja, de 27, en Santander el pasado viernes. El hombre, que reconoció los hechos, asesinó a puñaladas a su pareja, Paula. Fuentes de la investigación han señalado a EFE que la jueza ha tomado esta decisión después de que el hombre haya comparecido en el Juzgado este lunes. El hombre se había acogido a su derecho a no declarar durante la toma de declaración de la Policía Nacional,

El Ministerio de Igualdad ha confirmado este asesinato como un nuevo crimen machista. La víctima tenía un hijo menor de edad y no había denuncias previas contra el detenido ni ella estaba en el sistema Viogén.

Con la confirmación de este caso, el número de mujeres asesinadas este año por violencia machista en España asciende a 33 y a 1.374 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.

El 016 atiende las 24 horas del día

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es ; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

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En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.