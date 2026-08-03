Según la víctima, el agresor le cogió por el cuello y le amenazó de muerte diciéndole que le mataría "por maricón"

"No podemos normalizar el odio ni mirar hacia otro lado", ha denunciado el Espai LGTBI de Girona

Compartir







GironaLos Mossos d'Esquadra están investigando una agresión homófoba en el centro de Girona. Según ha denunciado la víctima por redes sociales, los hechos ocurrieron el pasado sábado, cuando un hombre le habría cogido por el cuello mientras gritaba que le mataría "por maricón".

Según recoge el Espai LGTBI de Girona han denunciado lo ocurrido en sus redes: "Desde el Espacio LGTBI Girona, con el apoyo del Ayuntamiento de Girona, condenamos rotundamente la grave agresión homófoba que ha sufrido un miembro de nuestra comunidad. Los hechos tuvieron lugar este sábado, en medio del centro de Girona".

PUEDE INTERESARTE Un año de cárcel por una agresión homófoba a una mujer que se besó con su novia en la Feria de Málaga

Cogió por el cuello a la víctima amenazándole de muerte

"Según la denuncia presentada por la víctima, mientras caminaba por el centro de la ciudad fue increpado con insultos homófobos. El agresor le cogió por el cuello y le amenazó de muerte diciéndole que le mataría "por maricón". Unos hechos de extrema gravedad que no tienen cabida en una sociedad democrática", lamentan.

"Este posible delito de odio ya ha sido denunciado a los Mossos d'Esquadra y también notificado en el Observatorio Contra la Homofobia para que se haga el seguimiento correspondiente. Además, hemos tenido conocimiento de que esta misma persona podría haber protagonizado otros episodios de intimidación e insultos a diferentes personas en el centro de Gerona. Por este motivo, hacemos un llamamiento a cualquier persona que haya vivido una situación similar o que disponga de información relevante para que lo denuncie a los Mossos d'Esquadra. Cada testimonio puede ser clave para la investigación y evitar nuevas agresiones.

Que una persona pueda ser agredida y amenazada de muerte por su orientación sexual en medio del centro de Girona es un hecho gravísimo que nos interpela como ciudad. No podemos normalizar el odio ni mirar hacia otro lado."

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Reiteramos todo nuestro apoyo a la víctima ya todas las personas que han sufrido o sufren violencia o discriminación por motivos de orientación sexual, identidad o expresión de género. Si presenció los hechos o dispone de información que pueda ayudar a identificar al agresor, le pedimos que se ponga en contacto con los Mossos d'Esquadra. También puede escribirnos por privado y le orientaremos sobre los pasos a seguir. Girona debe seguir siendo una ciudad libre, diversa y segura para todos. El odio no tiene cabida. Ninguna agresión sin respuesta. Ningún paso atrás en los derechos LGTBI", zanjan.