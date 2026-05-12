Maitena Berrueco 12 MAY 2026 - 05:30h.

Ertzaintza, Cruz Roja, Bomberos y la Guardia Civil participaron en la evacuación, todos resultaron ilesos

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San SebastiánEl Flysch de Zumaia es una de las maravillas naturales de Euskadi y, sin duda, un polo de atracción para los turistas que nos visitan. El problema es que muchas veces, quienes se aventuran a pasear entre estos impresionantes acantilados no se molestan en consultar las mareas, el estado del mar o la situación meteorológica y para cuando quieren darse cuenta, se desatan los nervios y el miedo porque no tienen forma de salir y la excursión acaba con una llamada al 112. Accidentes que “cada vez son más frecuentes”, advierten los expertos.

Ha ocurrido este mismo fin de semana cuando tuvo que desplegarse un imponente operativo de rescate, entre Ertzaintza, Guardia Civil, Bomberos y Cruz Roja para evacuar a 24 personas que habían accedido a pie a los acantilados, cuando fueron sorprendidos por una fuerte tormenta que provocó la caída de rocas y cascotes. “Debido al temporal y su aislamiento no podían abandonar la zona”, explica la Ertzaintza.

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Claro que tampoco resultada fácil que los rescatadores pudieran llegar hasta el grupo de excursionistas, por lo que el Servicio de Emergencias tuvo que movilizar al Grupo de Montaña de la Unidad de Vigilancia y Rescate de la Ertzaintza, recursos de la comisaría de Urola Kosta, Bomberos, así como de Cruz Roja y Guardia Civil, siendo apoyados también por un helicóptero de la Ertzaintza.

Cómo minimizar los riesgos

Poco a poco, en un espectacular dispositivo que ha durado más de dos horas, los rescatadores fueron ayudando a las personas atrapadas y evacuándolas por tierra, mar y aire. En total se rescató a 24 personas, “todas ellas se encontraban bien y ninguna ha resultado herida”.

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No es la primera vez que este espacio natural mágico e idílico se convierte en escenario de rescate, pero colgarle al Flysch el 'sanbenito' de peligroso, parece injusto, dado que la mayor parte de los sucesos se producen por imprudencias. De ahí, que los expertos adviertan de que “para minimizar riesgos” hay que tener en cuenta, por ejemplo, las horas de pleamar y “equiparse correctamente ante la posibilidad de cambios bruscos de las condiciones meteorológicas” en esta zona.

Hace poco más de un año, en marzo de 2025, la subida de la marea en el Flysch de Zumaia sorprendió a varios excursionistas que quedaban atrapados en la ruta. Efectivos de la Ertzaintza y de Bomberos se movilizaron para rescatarlos en un operativo que acabó con todos a salvo y sin necesidad de atención sanitaria. Los dos grupos de personas se encontraban aisladas por la subida de la marea en el término de Zumaia y no podían salir de allí por sus propios medios. Ocho de ellas en la zona de los Flysch y cuatro más tras acceder por el camino de la Ermita de Telmo. Al lugar se movilizaron dotaciones de la Policía Vasca y Bomberos, siendo el helicóptero policial el que terminó realizando los rescates y la evacuación de las personas atrapadas. En aquella ocasión, también todos resultaron ilesos.

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Un lugar mágico

Los impresionantes acantilados, la rasa mareal y las playas crean en el Flysch de Zumaia un paisaje idílico. Las capas de rocas sedimentarias del Flysch de Zumaia almacenan datos de hace más de 50 millones de años y conforman un fenómeno geológico, que los expertos no dudan en compararlo con un libro que narra la historia de la tierra. Una ventana al pasado.

Existen rutas organizadas en barco o a pie para descubrir las formaciones rocosas y disfrutar de un paisaje idílico, repleto de acantilados y playas. La ruta del Flysch del geoparque del País Vasco es "una de las más importantes de Europa y del mundo", ya que recoge en un mismo espacio la historia de más de 60 millones de años.