La familia de Francisco José Agüera pide se haga justicia seis años después de su desaparición

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El detenido como presunto autor del homicidio de Francisco José Agüera, un vecino de Coín, Málaga, desaparecido en 2020 y del que se encontraron parte de sus restos la semana pasada en Alhaurín de la Torre, confesó este lunes haber acabado con la vida del desaparecido en su domicilio de Coín, descuartizar el cadáver y trasladar posteriormente los restos a diversos puntos del otro municipio mencionado.

Seis años después, la familia de la víctima pide justicia. Una de sus hermanas ha recordado a ‘Diario SUR’ como fueron los días en los que perdieron su rastro. Cuando entraron en su domicilio entonces, vieron que sus pertenencias estaban intactas y que había comida en el frigorífico.

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Es por ello que supieron que su marcha no había sido voluntaria. La Guardia Civil inició entonces una ardua investigación que no comenzó a ver la luz hasta cinco años más tarde, cuando su cráneo fue hallado por unos operarios en una arqueta de Alhaurín.

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“Sé que hubo una pelea, pero hablando se pueden arreglar las cosas. Nadie se merece morir de esta manera. Hay que tener mucha sangre fría”, relata la familiar al citado medio. El único deseo de esta familia rota por el asesinato de Franciscos hace seis años es que el autor confeso, ya en prisión provisional, pague por lo que ha hecho.

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Pero, además, la hermana cuenta que no solo la familia de Francisco está afectada por el trágico suceso. También los allegados del autor confeso se han visto doloridos por el crimen. “La familia del que ha hecho esto también estará sufriendo y no tiene culpa. No tenemos nada contra ellos”, señala.

El hallazgo de los restos de Francisco José Agüera

El origen de la investigación, denominada Operación Capibara, se remonta a junio de 2025, cuando unos operarios municipales de Alhaurín de la Torre, hallaron un cráneo humano envuelto en una bolsa en el interior de una arqueta en la urbanización Pinos de Alhaurín.

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Tras las pruebas genéticas se determinó la compatibilidad del perfil de ADN con el del vecino desaparecido en 2020 y los investigadores centraron las actuaciones en el entorno social y personal de la víctima.

El análisis de la documentación, bases de datos y medidas tecnológicas autorizadas judicialmente permitieron focalizar la sospecha sobre un conocido del fallecido.

Para la búsqueda del resto del cuerpo, la Guardia Civil desplegó un dispositivo especial en distintas zonas que contó con georradar, drones y guías caninos especializados en restos biológicos.