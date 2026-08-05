Claudia Barraso 05 AGO 2026 - 14:33h.

Los resultados de la autopsia serán clave para determinar cuánto tiempo estuvo encerrado el bebé en el coche

El bebé de 20 meses muerto tras sufrir un golpe de calor en Fuerteventura se habría quedado en el interior del coche por un despiste de su padre

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El bebé de 20 meses que falleció este pasado fin de semana tras ser olvidado por su padre en el interior de un coche aparcado en Fuerteventura en plena ola de calor, era nieto de Juan Bernardo Fuentes Cuberlo, conocido como ‘Tito Berni’.

Las primeras informaciones cuando salió a la luz la muerte del bebé confirmaron que provenía de una familia muy conocida en la isla y relacionado con el mundo de la política. ‘Tito Berni’ es considerado como supuesto cabecilla del ‘caso Mediador’ y exdiputado del PSOE, según ha confirmado el medio ‘Canarias 7’.

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La jueza ya abrió una investigación y diligencias contra el progenitor por homicidio imprudente grave al olvidar a su hijo en el interior del coche. El investigado es el hijo del expolítico, el cual ya está siendo investigado. Todo lo que se sabe hasta ahora es que el hombre sufrió un olvido y cuando se acordó del pequeño volvió al coche rápidamente, pero ya era tarde.

Murió en el hospital

El menor fue trasladado al Hospital General de Fuerteventura, pero debido a la gravedad de su estado tuvo que ser trasladado de urgencia al Hospital Materno Infantil de Gran Canaria. Por su parte, las autoridades ya han remitido el atestado correspondiente al juzgado que se ha hecho cargo del caso.

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El mismo medio ha confirmado que ya hay un informe preliminar de la autopsia, pero que los agentes están a la espera de los resultados definitivos para confirmar las causas exactas del fallecimiento y desvelar así el tiempo que el pequeño estuvo encerrado en el interior del vehículo en plena ola de calor.

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Por el momento, no han revelado más detalles del caso, solamente se conoce que la muerte del bebé se debe a un supuesto accidente provocado por un fatal olvido del padre del menor, pero no han confirmado hacia dónde se dirigía ni que estuvo haciendo el hombre hasta que rescató al bebé.