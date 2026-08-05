El recién nacido hallado muerto en A Coruña fue localizado envuelto en unas mantas en un armario de la vivienda de la madre

Encuentran muerto a un recién nacido cuya madre, una joven de 25 años, negó estar embarazada al ingresar en el hospital de A Coruña

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A CoruñaEfectivos policiales encontraron en una vivienda del municipio coruñés de Sada a un recién nacido muerto, tras tener constancia del ingreso de una mujer en el hospital de la ciudad de A Coruña que sufría una hemorragia.

Según ha podido conocer 'Faro de Vigo', el cuerpo del neonato sin vida fue hallado envuelto "en unas mantas en un armario, por lo que empezaron las pesquisas para esclarecer lo ocurrido".

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La joven llegó al hospital acompañada de su padre

Así lo han confirmado fuentes consultadas, que han explicado que se trata de una joven residente en Sada que se trasladó al hospital por un abundante sangrado y se determinó que había dado a luz.

Desde el medio de comunicación 'Faro de Vigo' se ha informado que la joven "llegó al hospital acompañada por su padre, que también declaró desconocer que su hija estuviese embarazada".

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El recién nacido fue hallado en un armario de la vivienda

Fue entonces cuando efectivos de la Policía Local y de la Guardia Civil acudieron al inmueble de la joven y allí encontraron en un armario a un bebé muerto.

Las fuentes consultadas han precisado que, por el momento, se desconocen las circunstancias exactas del suceso. La autopsia deberá determinar si el bebé nació ya fallecido o si su muerte se habría producido una vez que la mujer dio a luz.

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La investigación

La Guardia Civil ha confirmado que existe una investigación abierta por parte de Policía Judicial de Cambre y el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha informado de que la semana pasada llegó al juzgado de guardia de A Coruña un parte médico donde se exponía el ingreso de una mujer "que parecía haber dado a luz, pero que no residía en ese partido judicial".