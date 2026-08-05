Detenidos la madre del bebé fallecido, su pareja y una adolescente de 15 años, sospechosos de homicidio voluntario

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Un bebé de dos años ha sido encontrado muerto en su habitación, con señales de haber sido estrangulado con el cordón de la cortina de su habitación, en una vivienda en la ciudad de Marronniers, en Marsella. Su madre, la pareja de esta y una adolescente relacionada con la famila han sido detenidos.

Los bomberos hallaron, este domingo, el cuerpo del bebé con signos de estrangulamiento y aunque inicialmente pensaron "en un accidente", pero al examinar el cuerpo se descubrieron otras señales de violencia.

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Pocas horas después fueron detenidas la madre, su pareja y una adolescente de 15 años, según fuentes policiales que cita los medios franceses.

Los bomberos de Marsella recibieron el aviso, pero el bebé "fue declarado muerto por el doctor" en el lugar, según el informe oficial. Una fuente policial ha explicado que el niño había sido encontrado por la familia, después de una siesta, colgando de una cortina, según ha publicado el diario 'La Provence'.

La madre y su pareja declararon hechos contradictorios

La policía gala informó que la alerta fue dada por un niño de 13 años de la familia y que la víctima había sido encontrada en una cama cerca de la ventana con el cordón de la cortina enredada en el cuello. Las declaraciones de la madre y de su pareja fueron contradictorias y su relato no coincidía con la temperatura corporal del niño dada la hora de la muerte.

"La autopsia realizada al pequeño concluyó que la muerte fue compatible con asfixia mecánica por ahorcamiento cervical incompleto, término médico que significa que la víctima no quedó suspendida en el aire, ya que sus pies aún tocaban la cama. También se encontraron en el cuerpo varios signos menores de violencia, que no eran coincidentes con la muerte".

La madre y su pareja, además de un adolescente, miembro de la familia, fueron finalmente puestos bajo custodia policial.