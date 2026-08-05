La Guardia Civil ha encontrado el cadáver de una mujer en el río Xúquer en Llaurí, Valencia

La investigación se centra en saber si el cuerpo corresponde a una joven que fue dada por desaparecida el jueves 30 de julio en Sueca

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LlauríEl cadáver de una mujer ha sido encontrado en Llaurí (Valencia), en las inmediaciones del río Xúquer, ha informado la Guardia Civil.

La Policía Judicial ha abierto una investigación para averiguar las circunstancias de la muerte de la mujer, cuyo cuerpo se encontró este martes.

Podría corresponder a una joven desaparecida

Según publica este miércoles el diario 'Levante-EMV', la investigación se centra en saber si el cuerpo corresponde a una joven que fue dada por desaparecida el jueves 30 de julio en Sueca (Valencia).

"Junto al lugar donde ha aparecido el cuerpo, los agentes han encontrado diversos enseres y pertenencias personales, concretamente una toalla y unas chanclas sobre una plataforma de madera que emplean los pescadores de la zona que, según las primeras hipótesis, podrían pertenecer a la víctima. Parece ser que los enseres que habían visto ya hace un par de días pero nadie lo relacionó con el caso de la chica desaparecida", recogen desde el medio de comunicación anteriormente citado.

¿Cómo aportar información sobre una persona desaparecida?

Si tienes cualquier información sobre otro desaparecido, puedes ponerte en contacto con SOS desaparecidos a través del teléfono +34 642 650 775 o el +34 649 952 957. Además también puedes escribir un correo electrónico a info@sosdesaparecidos.es.