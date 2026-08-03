Encuentran muerto a José Ángel Reimondez, el hombre de 64 años desaparecido en Silleda, Pontevedra

El Ayuntamiento ha agradecido la la labor de las autoridades y la colaboración de los ciudadanos en la búsqueda del vecino

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José Ángel Reimondez Vazquez , un hombre de 64 años que desapareció el viernes en Silleda (Pontevedra), ha sido hallado sin vida este lunes en este mismo municipio en el marco del dispositivo de búsqueda activado para localizarlo.

Según fuentes consultadas por Europa Press, fue un familiar de José Ángel Reimondez Vázquez quien lo encontró a las 11.05 horas en una zona de zarzas cercana a la residencia en la que vivía.

Estas mismas fuentes han confirmado que, en principio y a espera de la autopsia, no presentaba signos de violencia. El Ayuntamiento de Silleda ha comunicado la noticia en sus redes sociales.

Con mucha tristeza tenemos que comunicar que José Ángel Reimondez Vázquez ha sido localizado sin vida. Queremos trasladar nuestro más sentido pésame y cariño a su familia, amistades y personas cercanas en estos momentos tan difíciles", reza el comunicado.

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El Ayuntamiento también ha querido agradecer a todos los vecinos que colaboraron en la búsqueda, difundieron el llamamiento o aportaron información. "Vuestra solidaridad y disposición a ayudar han demostrado, una vez más, lo mejor de nuestra comunidad", señalan.

Finalmente, también han reconocido la labor de la Guardia Civil, la Policía Local de Silleda, AXEGA y los voluntarios de Protección Civil de Lalín y Vila de Cruces, que "participaron en la operación de búsqueda con profesionalidad y dedicación", concluye el comunicado.