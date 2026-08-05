El incidente se ha registrado en la zona de los tanques de combustible del Polígono Industrial de Salinetas

Según ha señalado el Ayuntamiento de Telde, en esos momentos los operarios estaban realizando tareas de mantenimiento

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Gran CanariaUna persona ha muerto y varias han resultado heridas, algunas de gravedad tras la explosión de un tanque de combustible en el polígono industrial de Salinetas, en Telde, Gran Canaria. En esos momentos, las víctimas trabajaban en la reparación del tanque, según las primeras informaciones.

“El Ayuntamiento de Telde informa de que los servicios de emergencia trabajan desde las 12:09 horas en un incidente registrado en la zona de los tanques de combustible del Polígono Industrial de Salinetas. En el lugar actúan de forma coordinada Bomberos del Consorcio, Policía Local, Cuerpo Nacional de Policía, Protección Civil y el Servicio de Urgencias Canario (SUC)”, ha informado el consistorio a través de sus redes sociales, donde ha rogado a la ciudadanía “evitar las inmediaciones”, así como “mantener la calma y seguir en todo momento las indicaciones de los cuerpos de seguridad”.

La explosión, durante tareas de mantenimiento en el tanque de combustible

“Al parecer, uno de esos grandes depósitos estaba en tareas de mantenimiento, en trabajos de soldadura. Estas personas estaban realizando su labor y algo ocurrió que provocó la explosión, que se escuchó con contundencia en la zona de Salinetas y Melenara, y que generó esas pequeñas llamas que pudieron ver quienes estaban en el lugar”, ha señalado el alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, en declaraciones a Televisión Canaria.

Por el momento, y a la espera de la actualización del Ayuntamiento de Telde, los balances provisionales del incidente varían respecto al número de heridos, con fuentes de la Policía Nacional citadas por Europa Press apuntando a tres heridos, dos de ellos “fuera de peligro”, si bien medios locales como Canarias7 refieren "dos heridos graves".