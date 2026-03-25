Gloria Cantarell, vicepresidenta de la Asociación Derecho a Morir Dignamente, analiza el caso de Noelia Castillo Ramos

La historia de Noelia Castillo Ramos: de la agresión que marcó su vida a la división en su familia por su decisión por recibir la eutanasia

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Gloria Cantarell, vicepresidenta de la Asociación Derecho a Morir Dignamente, se ha pronunciado sobre el caso de Noelia Castillo Ramos, la joven de 25 años que va a morir tras aprobarse su eutanasia.

La experta empieza explicando cuáles son los pasos que se realizan cuando una persona dedice acabar con su vida: "Es un proceso muy largo, empieza cuando la persona decide que quiere pedir la eutanasia, que quiere pedir ayuda para morir". Cantarell detalla que a partir de ahí "se pide al médico que la persona quiera, habitualmente es el médico de cabecera o especialista, y éste realiza una solicitud en un programa llamado de Ayuda para Morir".

Cuando la persona que está atravesando la enfermedad decide llevar a cabo una eutanasia se produce una "conversación con un primer médico" en el que la paciente "pueda entender que tiene otras posibilidades, sin presionar ni manipular". Tras esto, la vicepresidenta de la asociación cuenta que se producen 15 días de reflexión y se le proporciona "ayuda al profesional que tiene que hacer la eutanasia".

Una vez pasado el tiempo de reflexión, "la persona puede decir seguir adelante o echarse atrás. En el caso de seguir adelante, al cabo de 24 horas se firma el consentimiento informado, para ratificar la ayuda para morir", matiza Gloria Cantarell.

El análisis psiquiátrico antes de la eutanasia al paciente

Gloria Cantarell explica que en caso de enfermos con patología psiquiátrica, "hace una visita el psiquiatra, estudia el historial clínico y ve si entre la visita y su historial todo coincide con la ley. Tras esto, el especialista manda un informe al médico responsable y este lo adjunta para enviarlo a la Comisión de Garantías".

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A partir de aquí todo el proceso empieza a acelerarse y se organizan los detalles del momento de la eutanasia: "El médico responsable pide la medicación a la farmacia hospitalaria, queda de acuerdo en día, hora y dónde se va a realizar con la paciente. Es la persona la que decide cómo, cuándo y dónde. Y el equipo sanitario se adapta".

Con esto, la vicepresidenta explica que es el equipo hospitalario el que se desplaza hasta el domicilio de la persona, si esta quisiera morir dignamente en su casa.

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Requisitos para solicitar la eutanasia

La vicepresidenta de la asociación explica que para solicitar la eutanasia hay cumplir las siguientes características: "Ser mayor de edad, tener nacionalidad española o residencia de un año, ser competente y saber lo que se está pidiendo sin ninguna presión".

Además, detalla que la ley marca dos contextos por los que se puede solicitar la eutanasia:

Una enfermedad crónica imposibilitante , que no se pueda valer por sí mismo o tener muchos problemas para la comunicacion con los demás.

, que no se pueda valer por sí mismo o tener muchos problemas para la comunicacion con los demás. Una enfermedad grave, con pronóstico de vida limitado y fragilidad progresiva.

Noelia Castillo es "competente para saber lo que pide" y el rechazo del padre

En cuanto al proceso de Noelia Castillo, Gloria se pronuncia sobre el empeño del padre en paralizar la eutanasia de la joven: "No habíamos pensado nunca que una persona se pudiera interponer en este proceso".

"En el caso de Noelia, el médico consultor o responsable era un psiquiatra, en la comisión de garantía hay psiquiatras. Ha habido recursos, médicos forenses psiquiatras que la han vuelto a valorar y han dicho que es plenamente competente", sentencia.

Se suele tener la idea de que una persona con un trastorno mental no es competente, pero eso no es verdad. Pueden tener momentos no competentes, pero la mayor parte del tiempo lo son", detalla sobre el estado de Noelia. Además, señala que su caso "ha llegado a Estrasburgo y allí han dicho que la persona es lo primero". Tras esto, explica que en "España hay una comisión antes de que se produzca la eutanasia que valora si se cumplen los requisitos, en otros países la comisión se hace posteutanasia, se revisa todo después".

"Ha habido tres o cuatro psiquiatras que han dicho que Noelia es competente, no se puede entender pensando en la ley. Desde el punto de vista humano, la mayor prueba de amor a una persona es respetar su voluntad, si una persona quiere acabar su sufrimiento, aunque te ponga triste, es respetar su voluntad", declara Gloria Cantarell.

Por último, para dejar clara la postura de su asociación sobre el caso de la joven de Barcelona, sentencia: "Noelia es competente para saber lo que pide y está imposibilitada, está parapléjica, no se puede valer por sí misma. Varios psiquiatras la han valorado".