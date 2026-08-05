Investigan el hallazgo de posibles restos humanos en las inmediaciones de la cola del embalse de Yesa

Fue un ciudadano el que dio aviso al encontrar los posibles restos humanos en la orilla del embalse

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YesaLa Guardia Civil ha informado del hallazgo de posibles restos humanos en las inmediaciones de la cola del embalse de Yesa. La investigación está siendo dirigida por la Comandancia de la Guardia Civil de Zaragoza al haberse producido el hallazgo en el territorio correspondiente a esa demarcación.

Los restos humanos han sido encontrados a última hora de la tarde de este martes 4 de agosto. Por el momento continúan las labores de búsqueda e investigación para el completo esclarecimiento de los hechos, explican desde la Benemérita.

El hallazgo en la orilla del embalse

Según ha podido conocer 'Diario de Navarra', los restos fueron encontrados en la orilla, diseminados, en torno a las siete de la tarde de este martes por un ciudadano.

"Tras la autorización del juzgado de guardia, los restos fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal de Aragón, donde se le iba a practicar la autopsia y las pruebas correspondientes para su identificación", apuntan desde el medio de comunicación anteriormente citado.