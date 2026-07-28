Investigan el hallazgo de restos humanos en una carretera en Alhaurín de la Torre, en Málaga

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La Guardia Civil ha abierto una investigación tras el hallazgo de restos humanos en una carretera situada dentro del término municipal de Alhaurín de la Torre, en Málaga.

Según han informado fuentes de la investigación, el descubrimiento se produjo durante la mañana de este martes en una vía cercana a la zona de las canteras de Alhaurín.

Investigación en marcha

Agentes de la Guardia Civil se desplazaron hasta el lugar tras recibir el aviso y acordonaron la zona para llevar a cabo la inspección ocular y recabar los primeros indicios.

Los investigadores trabajan ahora para esclarecer las circunstancias que rodean el hallazgo y determinar el origen de los restos encontrados. Los restos humanos serán sometidos a los correspondientes análisis forenses, que permitirán avanzar en su identificación y determinar otros aspectos relevantes para la investigación.

Por el momento, la Guardia Civil mantiene abiertas todas las hipótesis y continúa con las diligencias para esclarecer lo ocurrido.