Perú ha convocado a Estados Unidos, Canadá, España, Italia y Alemania para investigar el accidente aéreo en el que han muerto 13 personas

La tripulación de la avioneta accidentada en Perú había dado un aviso de emergencia antes de perder contacto con la torre

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La Comisión de Investigación de Accidentes Aéreos (CIAA) de Perú ha convocado a las autoridades aeronáuticas de Alemania, Canadá, España, Estados Unidos e Italia para que se sumen a la indagación sobre la avioneta estrellada el sábado cuando volaba a las Líneas de Nazca sin dejar supervivientes.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones peruano ha comunicado esta convocatoria tras el accidente aéreo registrado en el país el pasado sábado 1 de agosto. Ese día, una avioneta Cessna Caravan C-208 de la empresa Aerodiana, dedicada a sobrevolar los geoglifos de las Líneas de Nasca, se estrelló por causas aún desconocidas poco después de haber salido del aeropuerto de la ciudad de Pisco.

La investigación del accidente aéreo

A bordo de la aeronave iban dos tripulantes a bordo, de nacionalidad peruana, y 11 turistas, entre ellos dos italianos, dos españoles y dos alemanes.

De acuerdo con el Convenio sobre Aviación Civil Internacional de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), las autoridades del país donde sucedió el accidente deben convocar a sumarse a la investigación a sus pares del país donde fue fabricada la aeronave y de los países de donde procedían las víctimas.

El recuerdo de Stefania a su novio Lorenzo, muerto en el accidente de Perú

Desde que se confirmase el fallecimiento de estos turistas, sus familiares se encuentran realizando trámites burocráticos para poder repatriar los restos sin vida de los fallecidos. Sumidos en el dolor y en la incertidumbre, los familiares de las víctimas intentan recomponerse. Una de ellas es Stefania Barbato, novia de Lorenzo Angelucci, de 24 años, muerto en el accidente junto a su amigo Matteo Gianturco.

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Esta joven ha concedido unas palabras que ha recogido el periódico 'El Mundo' en el que recuerda cómo conoció a su novio y cuál fue el último mensaje que recibió por parte de Lorenzo antes de sufrir este accidente brutal en el que ha perdido la vida junto a otras 12 personas.

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"Nos habíamos visto —cuenta Stefania— el jueves a las 15:30, el día de la salida. Había pasado a saludarlo después de las prácticas en Milán. El viernes a las 17:00 recibí el último mensaje: una foto en barco. Estaba tranquila, sabía que se lo estaba pasando bien", explica Stefania, graduada en Biología, y recoge el medio de comunicación anteriormente citado.

Además, la joven también ha querido tener unas últimas palabras para su novio al que recuerda como "una buena persona; habíamos estudiado juntos para su último examen antes de graduarse, le apasionaban los Porsche y le gustaba tocar la batería".

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El matrimonio español fallecido en el accidente

Otras de las víctimas son Alfredo Aviles Muñoyerro y Ana Isabel Sánchez Muñoz, ambos de 52 años. Este matrimonio español fallecido en el accidente aéreo de Perú era residente en Arroyo de la Encomienda, Valladolid. Según ha confirmado el concejal de Presidencia y Seguridad Ciudadana de la localidad, Alfonso González Mozo, y como recoge el medio local 'El Norte de Castilla'.

El concejal ha señalado que el matrimonio realizaba un viaje especial todos años y que ambos tienen una hija en común de 21 años.

La investigación del accidente continúa

Mientras se van conociendo más detalles del accidente y de la vida de las víctimas, la CIAA permanece en Nazca hasta culminar las labores de campo. Posteriormente, el equipo se trasladará a Pisco, donde continuará con el proceso de investigación.

En el plazo de los 30 días posteriores al accidente debe tenerse un informe preliminar, documento que contendrá los principales hallazgos obtenidos durante la investigación.

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) de Perú ordenó el domingo la suspensión temporal de operaciones de la empresa Aerodiana, como medida preventiva hasta que concluyan las investigaciones para verificar el cumplimiento de las disposiciones, procedimientos y condiciones establecidos en la normativa aeronáutica aplicable.