La pediatra que atendió a Lindsay Clancy y su hija Cora horas antes de los asesinatos no notó nada raro

Lindsay Clancy sufrió un delirio en la UCI tras serle retirado el respirador y después se apagó: "No tenía emociones"

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"Siempre pensé que Lindsay era una buena madre". Son las palabras de la pediatra que estuvo con ambas apenas unas horas antes de que la madre asesina estrangulara a su hija y a sus dos hijos pequeños en 2023. Lindsay Clancy y su hija mayor parecían "muy normales" para la pediatra de la familia que trató a Cora, de 5 años, de un dolor de estómago. La mandó un laxante que su padre fue a comprar mientras Lindsay acababa con la vida de sus tres hijos.

"Cora parecía comportarse con normalidad. No noté nada fuera de lo común. Se veía perfectamente bien y su madre también parecía comportarse adecuadamente",. ha relatado en el juicio la pediatra, muy sorprendida por lo ocurrido poco después.

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La pediatra también dijo que durante los chequeos del hijo menor de Clancy, Callan, de 8 meses, nunca notó ningún signo de depresión posparto en Clancy, algo a lo que ella presta atención en las madres de bebés y recién nacidos.

El suegro de Lindsay Clancy, Christopher Clancy, declaró también en el juicio y señaló que tenía una "muy buena relación" con ella y que era "muy maternal" con sus tres hijos. Christopher declaró ante el jurado que conocía las "dificultades" de Lindsay, pero que cuando la vio durante las vacaciones en los meses previos a los asesinatos, ella era normal, aunque callada. "Era muy, muy buena. Les daba de comer de maravilla. Hacía muchas cosas con ellos. Una familia típica estadounidense".

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Lindsay Clancy está acusada de tres cargos de asesinato y se enfrenta a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional si es declarada culpable. Su defensa dice que no era consciente de sus actos cuando cometió los asesinatos y que sufría depresión posparto.