La Policía Local de Vigo detuvo a una mujer que agredió a su pareja y trató de golpear a uno de los agentes

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La Policía Local de Vigo detuvo el pasado miércoles a una mujer por supuestamente agredir a su pareja y tratar de golpear a uno de los agentes que acudió a su vivienda tras la llamada de la víctima.

Según informa dicho cuerpo de seguridad, los hechos ocurrieron sobre las 19:45 horas en una vivienda de la calle Vista Alegre. Una vez en el punto, los funcionarios se entrevistaron con el hombre, que se había encerrado en una de las habitaciones y manifestó que su pareja, bajo los efectos del alcohol, había comenzado a agredirlo físicamente.

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Así, el denunciante presentaba una herida sangrante en la mejilla izquierda. Además, en el interior del piso había varios objetos rotos y esparcidos por el suelo. Por ello, los policías intentaron hablar con la mujer, quien estaba en un estado de gran alteración y con una actitud agresiva, llegando incluso a tratar de golpear a uno de los agentes mientras profería graves amenazas contra su pareja. Por todo ello, fue detenida como presunta autora de un delito de violencia doméstica.

El hombre se tuvo que encerrar en una habitación

La denunciante, que presentaba una herida sangrante en la mejilla, alertó a los agentes de que había sufrido una agresión por parte de su pareja en el interior de su vivienda. El hombre se había encerrado en una de las habitaciones y no salió hasta que llegaron los agentes.

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Según ha confirmado ‘Galicia Press’, los policías intentaron hablar con la mujer que estaba en un estado de alteración y con actitud agresiva, llegando incluso a intentar agredir a uno de los agentes mientras seguía insultando a su pareja. Ha sido detenida como presunta autora de un delito de violencia doméstica.