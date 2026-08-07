El asesino de Gloria la habría degollado con un cúter de su zapatería de Murcia y luego se habría dado a la fuga, según la Policía

José Bautista degolló a Gloria en la zapatería de Murcia, echó la persiana y avisó a su compañero: "He matado a mi mujer"

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MurciaLa Policía continúa investigando el crimen cometido por José Bautista en el que degollaba a su expareja Gloria en el taller de una zapatería que regentaba en un centro comercial de Murcia durante la tarde del miércoles 5 de agosto. Tras asesinar a Gloria, este hombre avisó a un compañero confesando el crimen y se dio a la fuga del establecimiento no sin antes cerrar la persiana del negocio.

Ahora, los agentes de la Policía investigan cómo José Bautista degolló a su expareja y madre de su hija de solo cinco años. Los policías sospechan que este hombre mató a Gloria con un cúter de la zapatería, según ha podido conocer 'La Opinión de Murcia': "Usó, según sospechan los investigadores, un arma de oportunidad, dado que el utensilio en cuestión estaba en el comercio".

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Un caso registrado en el sistema Viogén

Tras matar a su expareja, este hombre de 38 años confesó el crimen a varios familiares y a un compañero de trabajo, ha informado el delegado del Gobierno, Francisco Lucas.

Además, también se ha podido conocer que Gloria estaba registrada en el sistema Viogén (de seguimiento de casos de violencia de género) bajo custodia de la Policía Local. Pero no contaba con "ningún tipo de dispositivo de localización, solo existía una orden de alejamiento", dado que el presunto autor había sido condenado por malos tratos. "Por tanto, la investigación está en curso para determinar si ha fallado algo", ha añadido.

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El asesinato de Gloria

Los hechos ocurrieron la tarde de ayer miércoles en un centro comercial de Murcia, en el lugar de trabajo del agresor, donde había ido la víctima por motivos que se investigan, ha detallado el delegado del Gobierno, quien también ha informado de que la comunidad autónoma ha decidido entregar la custodia de la hija de la pareja a su abuela.

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La detención se produjo a las 00:15 horas de este jueves en un área de servicio de la localidad de Puerto Lumbreras, donde se había establecido un operativo para llevar a cabo el arresto ante las sospechas de que el ahora detenido se disponía a viajar a Granada en autobús.

Los maltratos que sufría Gloria por parte de su expareja y padre de su hija

Además, el medio de comunicación 'La Opinión de Murcia' ha podido conocer que Juan Bautista G. C. ya habría agredido y amenazado a Gloria con quitarle a su hija de tan solo cinco años. Al parecer, el acusado reconoció tanto ante la Policía como ante la autoridad judicial que la empujó, la tiró al suelo y la amenazó con quitarle la custodia de la hija que ambos tenían en común.

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Los hechos ocurrieron el pasado 14 de abril, cuando Gloria llamó a la Policía para denunciar que su expareja se había presentado en su domicilio, la había insultado, agredido, le había arrebatado el teléfono móvil y le habría amenazado: "No estás atendiendo a nuestra hija, voy a hacer todo lo posible por quitártela".

De acuerdo con 'La Opinión de Murcia', la mujer aseguró que no era la primera vez que sufría amenazas o agresiones por parte del hombre y manifestó su temor a que pudiera hacerle algo más grave. "La llamó 'puta' y la amenazó con quitarle la custodia de la hija que tenían en común. Acto seguido, explicó la mujer, el individuo la empujó y la tiró al suelo. Entonces le quitó el móvil y se marchó", apuntan desde el medio de comunicación murciano.

Tras la denuncia, la víctima fue atendida por los servicios sanitarios y trasladada al Hospital Reina Sofía para una evaluación médica. Poco después, el agresor acudió voluntariamente a dependencias policiales, donde admitió el forcejeo, los insultos y las amenazas con quitarle a su hija.

Condenado por un delito de malos tratos en el ámbito familiar

Al día siguiente fue condenado por un delito de malos tratos en el ámbito familiar, después de reconocer los hechos en una sentencia de conformidad. El hombre había sido condenado el pasado 15 de abril por un delito de malos tratos en el ámbito familiar cometido sobre quien era su expareja, con la que tenía en común una hija menor de cinco años.

En esa sentencia se le prohibió aproximarse a menos de 500 metros de la víctima, de su domicilio, de su lugar de trabajo u otro lugar donde se encontrara, así como comunicarse con ella por cualquier medio durante 16 meses.

Además, se le condenó a 40 días de trabajos en beneficio de la comunidad, 16 meses de privación del derecho a la tenencia y porte de armas, así como al pago de una indemnización de 310 euros.

Sin embargo, cuatro meses después y con esa orden de alejamiento todavía en vigor, el hombre fue detenido como presunto autor del asesinato de Gloria en el establecimiento donde trabajaba.

El 016 atiende las 24 horas del día

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es ; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.