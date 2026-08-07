El cartel muestra a una mujer siendo agredida sexualmente por un toro y el lema "un agujero es un agujero, para una tarde está bien"

La Coordinadora Feminista de Morvedre denuncia un cartel de una peña taurina que muestran a una mujer sometida bajo el lema "un agujero es un agujero, para una tarde está bien"

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Después de la polémica machista con la discriminación de los cofrades de Sagunto a las mujeres cristianas, la localidad vuelve a estar en el foco por otra denuncia sexista. La Coordinadora Feminista de Morvedre ha denunciado el cartel machista de una peña en las fiestas de la localidad, por parte de una peña taurina en el marco de los festejos patronales. El colectivo señala de manera directa a la agrupación "Un forat és un forat" ("un agujero es un agujero") por emplear una ilustración impresa tanto en pancartas como en camisetas donde se observa a una mujer semidesnuda bajo la subordinación de un toro, acompañada del lema en valenciano "pa una vesprà está bé" ("para una tarde está bien").

"Una escena de sometimiento disfrazada de broma"

Desde el movimiento feminista comarcal han calificado esta representación gráfica como "una humillación en forma de camiseta" y lamentan que se recurra a "una escena de sometimiento disfrazada de broma de pueblo". Según expone la Coordinadora en su comunicado, se trata de la utilización del cuerpo femenino expuesto "para que la gente se ría a su costa".

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La entidad recalca que su objetivo no es tipificar un delito, sino señalar y visibilizar una "imagen denigrante que se cuela en la fiesta con la excusa de siempre" y si se necesita degradar a una mujer para hacer gracia, es "un chiste caducado".

¿Posibilidad de rectificación?

La Dirección General de Igualdad de la Generalitat Valenciana ha manifestado su rotunda oposición a cualquier tipo de imagen o representación que fomente la cosificación, ridiculización o denigración de las mujeres. Sin embargo, el presidente de la asociación de peñas taurinas de Sagunto, Ricardo Meliá, explica a la web de Informativos Telecinco, que respalda a todas las peñas, pero que se reunirán con la denunciada para tratar de llegar a un consenso entre ciudadanía y agrupaciones.

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Exigencias y posturas

En las fiestas, celebradas el pasado julio, el portavoz local de Vox y su concejal en el municipio aparecían en fotos junto con los miembros de la peña y con la camiseta.

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Ante estos hechos, el colectivo feminista ha interpelado directamente al Ayuntamiento de Sagunto, gobernado por la coalición del PSPV-PSOE y Esquerra Unida-Unides Podem, para requerir información sobre si la peña señalada se beneficia de aportaciones económicas públicas.

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En el comunicado aclaran, que no solicitan la cancelación de ninguna fiesta, sino que se acaben aquellas celebraciones que se basan en la humillación de las mujeres y aclarar el destino de los permisos y fondos otorgados, advirtiendo de que "el silencio, aquí, también es una posición".