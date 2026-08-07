Una mujer ha fallecido por inhalación de humo como consecuencia de un incendio declarado en su vivienda

Un hombre de 56 años y una mujer de 45 fallecen en el incendio de sus viviendas en Madrid y Valencia

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Una mujer de 45 años ha fallecido por inhalación de humo tras un incendio declarado en una vivienda del barrio Ondarreta de Alcorcón, que ha quedado calcinada, mientras siete bomberos han tenido que recibir atención durante la intervención.

Los hechos ocurrieron ayer jueves sobre las 15 horas en la octava planta, la última, de un bloque de pisos situado en la calle Olimpiada. Tras recibir el aviso, los servicios de emergencia actuaron en el inmueble para sofocar las llamas en un operativo en el que participaron bomberos de Alcorcón y de la Comunidad de Madrid, Policía Local, Policía Nacional, Protección Civil y el 112.

Otro vecino se vio afectado y tuvo que ser trasladado al Hospital Universitario Fundación Alcorcón (HUFA) a consecuencia de la inhalación de humo, según han informado fuentes policiales.

"Hay servicios que dejan una profunda tristeza. Ayer intervenimos en un grave incendio de vivienda en Alcorcón. Pese al esfuerzo de los servicios de emergencia, una persona falleció. Varios bomberos fueron atendidos y todos se encuentran bien. Nuestro más sentido pésame", han señalado desde el Cuerpo de Bomberos a través de sus redes sociales. Por el momento se desconocen las causas del incendio.

El comunicado del Ayuntamiento

Desde el Ayuntamiento de Alcorcón han emitido un comunicado informando sobre la muerte de la mujer y dando el pésame a su familia y a todos los seres queridos de la víctima: “Desde el Ayuntamiento de Alcorcón queremos expresar nuestro apoyo y pésame a los familiares y allegados de la persona que ha fallecido en un incendio en nuestra ciudad así como nuestro reconocimiento y agradecimiento a los profesionales de emergencias municipales y regionales”.

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Aunque no han confirmado la identidad de la víctima ni el origen de las llamas, las autoridades siguen investigando lo ocurrido para esclarecer los hechos y saber si se trata de un accidente, aunque por el momento todo apunta a ello.