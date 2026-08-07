En Alberic, Valencia, el hombre sufrió una intoxicación por inhalación de humo y entró en parada cardiorrespiratoria

En Alcorcón, Madrid, la mujer ha perdido la vida también como consecuencia de la inhalación de humo

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Un hombre de 56 años ha perdido la vida en un incendio declarado en una vivienda en Alberic, Valencia, mientras que otra mujer de 45, también ha fallecido por inhalación de humo al arder una vivienda en la localidad de Alcorcón, en Madrid.

El hombre sufrió una intoxicación por inhalación de humo y entró en parada cardiorrespiratoria

En Valencia, el aviso de llamas en un primer piso de una vivienda situada en la calle Andrés Montalbà se ha recibido sobre las tres de la madrugada de este viernes. La Policía Local se ha trasladado al edificio, el cual ha sido desalojado, según ha informado a EFE el alcalde de Alberic, Toño Carratalá.

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Tras practicar técnicas de reanimación durante una hora, el equipo médico no ha conseguido salvar la vida del hombre, quien sufrió una intoxicación por inhalación de humo y entró en parada cardiorrespiratoria.

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Al menos otras tres personas han tenido que ser atendidas por inhalación de humo, en este caso de carácter leve. Otras dos fueron trasladadas al Centro de Salud de Alberic. Además, un perro ha sido rescatado de las llamas.

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Hasta el lugar de los hechos se han movilizado cuatro dotaciones de bomberos de Silla y Alzira, un oficial, un sargento de Alzira y una dotación del GERA, tal y como han informado el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia y el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

La mujer ha perdido la vida también como consecuencia de la inhalación de humo

En Alcorcón, en Madrid, hasta siete bomberos han tenido que ser atendidos por inhalación de humo y un vecino de la localidad ha sido trasladado al Hospital Universitario Fundación Alcorcón por intoxicación. No obstante, el equipo médico no pudo salvar la vida de la mujer propietaria de la vivienda.

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El fuego comenzó a primera hora de la tarde en en un piso ubicado en la última planta de un bloque de viviendas de la calle Olimpiada, número 14. Al lugar de los hechos se han movilizado los Bomberos de Alcorcón y de la Comunidad de Madrid, además de efectivos de Protección Civil de Alcorcón, Policía Municipal, SUMMA 112 y Policía Nacional.