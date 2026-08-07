Los bomberos consiguieron encontrar al pescador a pesar de que era por la noche y el hombre estaba desorientado

El peligroso rescate a dos adultos y a un niño atrapados en un coche suspendido tras caer 20 metros en Granada

Compartir







Los bomberos de la Diputación de Zaragoza tuvieron que hacer un complejo rescate la pasada noche después de que un hombre que se desorientó mientras estaba pescando en una embarcación de remo en el río Ebro, se perdiese entre las localidades de Novilla y Gallur.

Los servicios de emergencia recibieron el aviso pasadas las 23:00 cuando la persona que estaba desorientada en la embarcación no lograba alcanzar la orilla tras caer la noche. La falta de visibilidad hizo que no pudiese encontrar la orilla donde desembarcar y perdiese la orientación y se tirase horas navegando por el río sin rumbo.

Hasta el lugar se desplazaron algunos efectivos del servicio provincial de bomberos que consiguieron localizar al pescador y proceder a su rescate sin ningún tipo de incidencias. El hombre resultó ileso y pudo regresar a su casa sin complicaciones.

La advertencia de las autoridades

Las autoridades han advertido sobre el peligro de adentrarse en el río por la noche ya que, como le ha pasado al pescador, las condiciones pueden cambiar mucho e incluso el lugar donde se encuentran puede resultar totalmente distinto por la noche. Aunque el hombre pudo ser rescatado por los bomberos que le encontraron entre la oscuridad, pasó horas solo en el río hasta que dieron con él.

Se desconoce si fue el mismo quien pudo avisar a los servicios de emergencia, o si por el contrario pudo conseguir que alguien que pasaba por allí le viese y fuese quien diese el aviso a los agentes. Los bomberos acudieron rápidamente hasta el lugar y no tardaron en trasladarle hasta tierra firme.