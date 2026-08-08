Redacción Andalucía Europa Press 08 AGO 2026 - 13:49h.

El cuerpo sin vida de una persona en una cuneta fue localizado por un vecino a las 10 horas de este 8 de agosto

La víctima fue hallada en un lado de la carretera A-4104, que pasa por debajo de la autovía A-92N en Granada

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GranadaUn cadáver en avanzado estado de descomposición ha sido encontrado junto a un olivar este 8 de agosto en el término municipal de Gor (Granada). Así lo han confirmado desde la Guardia Civil.

Según han comunicado a Europa Press, el cuerpo sin vida de una persona fue localizado inicialmente por un vecino de la zona, "en una cuneta" de esa parte de la comarca de Guadix. Eran las 10 horas.

De inmediato, tras llegar una patrulla al lugar indicado en el aviso, se activó el protocolo judicial para su levantamiento y posterior traslado a las instalaciones correspondientes para la realización de la autopsia.

Al lado de la carretera A-4104, bajo la autovía A-92N

La Benemérita ha precisado que el cadáver, que tratarán de identificar además de determinar la causa de la muerte, estaba a un lado de la carretera A-4104 que pasa por la provincia de Granada.

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En concreto, el hallazgo se produjo en un tramo de esa citada vía que hay justo por debajo de la autovía A-92N. Efectivos de Bomberos de Guadix también se movilizaron hasta allí para prestar apoyo.