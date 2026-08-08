El siniestro vial se registró a las 11:50 horas en la carretera N-332 con cuatro ocupantes atrapados en los vehículos

Otros dos viajeros, un joven de 27 años y un menor de nueve, fueron evacuados al Hospital de Dénia, Alicante

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AlicanteUna joven de 19 años y un hombre de 65 años han muerto en un accidente de tráfico entre dos coches ocurrido este 8 de agosto en el término municipal de Benissa (Alicante).

Según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), el siniestro se registró a las 11:50 horas en la carretera N-332 concretamente. Cuatro ocupantes quedaron atrapados en los vehículos.

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En los instantes iniciales, un médico y una enfermera que estaban en el lugar atendieron a las víctimas, tal y como han detallado desde el Consorcio Provincial de Bomberos.

Estos efectivos se movilizaron desde los parques de Benissa y Dénia con una bomba urbana pesada, un camión de rescate y una unidad de mando y jefatura. Colaboraron en las extracciones de los viajeros.

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Un menor de 9 años y un joven de 27 heridos también

Los sanitarios, por su parte, acudieron al punto del suceso con dos ambulancias de Soporte Vital Básico y otras dos del SAMU. Solo pudieron certificar el fallecimiento de dos de los pasajeros.

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También atendieron a los otros dos, heridos como consecuencia del accidente. Se trataba de un joven de 27 años y un niño de nueve, ambos evacuados al Hospital de Dénia.