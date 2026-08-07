El vehículo se encontraba estacionado en el arcén de la autovía A-601

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Un hombre de unos 80 años ha perdido la vida después de que un autobús colisionara contra el vehículo, que se encontraba estacionado en el arcén de la autovía A-601, a la altura del término municipal de San Cristóbal de Cuéllar (Segovia), según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El accidente ha tenido lugar en torno a las 15.07 horas, en el kilómetro 47 de la A-601, sentido Valladolid, cuando varias llamadas han alertado de que un autobús había chocado contra un turismo estacionado en el arcén. Los alertantes han informado de que un varón de mediana edad se encontraba herido y atrapado en el interior del turismo, mientras que, en principio, el resto de pasajeros del autobús habían resultado ilesos.

La sala de operaciones del 112 ha dado aviso del siniestro a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de Palazuelos de Eresma, dependientes de la Diputación de Segovia, y a los Bomberos de la Diputación de Valladolid, que han movilizado efectivos del parque de Íscar por proximidad, así como a Emergencias Sanitarias-Sacyl.

Sacyl ha desplazado hasta el lugar una ambulancia y personal de Atención Primaria del centro de salud de Cuéllar para atender a los afectados.

Una vez en el lugar del accidente, los servicios de emergencias han confirmado el fallecimiento del ocupante del turismo y han atendido a una pasajera del autobús, que presentaba, en principio, heridas leves con dolor cervical.