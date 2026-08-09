Encontrado el cadáver de un varón en el río Pisuerga en Valladolid

El 112 ha requerido a los Bomberos del Ayuntamiento de Valladolid

Hallan los cadáveres de Javier Sánchez, exsecretario general de Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón, y su esposa en su vivienda en Tauste, Zaragoza

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ValladolidEl cuerpo sin vida de un varón de mediana edad ha sido hallado este domingo, 9 de agosto, en el río Pisuerga de Valladolid, a la altura de la calle María Moliner, según han informado los Bomberos del Ayuntamiento de Valladolid a Europa Press. Las fuentes policiales consultadas aclaran que no constaban denuncias activas por desapariciones recientes en la capital y que la víctima, un hombre de mediana edad y que vestía ropa deportiva, no llevaba encima documentación, según informa 'El Norte de Castilla'.

El hallazgo se ha producido sobre las 09:00 horas, cuando un piragüista ha llamado al 1-1-2 Castilla y León para avisar de que había hallado un cadáver en la margen izquierda del río, a la altura de la mencionada vía.

Los bomberos han trasladado el cuerpo hasta la orilla

El 112 ha requerido a los Bomberos del Ayuntamiento de Valladolid, quienes han sacado el cuerpo sin vida del agua hasta trasladarlo a la orilla.

Al lugar también han acudido recursos de Emergencias Sanitarias-Sacyl, Policía Municipal y Policía Nacional, que ha movilizado a un forense al lugar y se ha hecho cargo de la investigación. De momento, se desconocen las circunstancias en las que se produjo la caída al agua del hombre.