Logo de telecincotelecinco
Logo de InformativosInformativos
Sucesos

Encuentran el cadáver de un hombre en el río Pisuerga en Valladolid: vestía ropa deportiva y no llevaba documentación

Encontrado el cadáver de un varón en el río Pisuerga en Valladolid
Encuentran el cuerpo de un hombre en Valladolid. Europa Press
Compartir

ValladolidEl cuerpo sin vida de un varón de mediana edad ha sido hallado este domingo, 9 de agosto, en el río Pisuerga de Valladolid, a la altura de la calle María Moliner, según han informado los Bomberos del Ayuntamiento de Valladolid a Europa Press. Las fuentes policiales consultadas aclaran que no constaban denuncias activas por desapariciones recientes en la capital y que la víctima, un hombre de mediana edad y que vestía ropa deportiva, no llevaba encima documentación, según informa 'El Norte de Castilla'.

El hallazgo se ha producido sobre las 09:00 horas, cuando un piragüista ha llamado al 1-1-2 Castilla y León para avisar de que había hallado un cadáver en la margen izquierda del río, a la altura de la mencionada vía.

PUEDE INTERESARTE

Los bomberos han trasladado el cuerpo hasta la orilla

El 112 ha requerido a los Bomberos del Ayuntamiento de Valladolid, quienes han sacado el cuerpo sin vida del agua hasta trasladarlo a la orilla.

Al lugar también han acudido recursos de Emergencias Sanitarias-Sacyl, Policía Municipal y Policía Nacional, que ha movilizado a un forense al lugar y se ha hecho cargo de la investigación. De momento, se desconocen las circunstancias en las que se produjo la caída al agua del hombre.

Temas