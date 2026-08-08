El fuego se originó, por causas no desveladas, poco antes de las 12:28 horas en un local de la Gran Vía en Madrid
Los equipos de extinción apagaron las llamas y controlaron el humo generado que llegó hasta la azotea del edificio
MadridPequeño susto por un incendio declarado en la cocina de un restaurante de la Gran Vía de Madrid, que obligó a cortarla este 8 de agosto durante unas horas, mientras trabajaban en la extinción.
Según informó Emergencias Madrid, el fuego se originó antes de las 12:28 horas por causas que no han trascendido ni detallado. Solamente precisaron que se inició entre fogones.
Hasta 10 dotaciones de bomberos acudieron de inmediato al local, de la cadena Oven y especializado tanto en carnes como en steak burguer, ubicado en el número 55 de la popular avenida madrileña.
Los efectivos estuvieron combatiendo las llamas, además de realizar labores de ventilación, pues el humo generado por el incendio se había propagado por la campana extractora hacia la azotea del edificio.
Revisión de otros inmuebles colindantes también
También revisaron los inmuebles colindantes al restaurante por si habían sufrido algún tipo de daño y extinguieron un foco declarado en lo alto del bloque principal.
Sin causar heridos ni afectados por inhalación, sanitarios del SAMUR-PC acudieron al lugar igualmente por si alguna persona necesitaba atención médica vinculada al suceso.
Con las alarmas sonando y los bomberos desplegados, la Policía Municipal interrumpió el tráfico rodado en la Gran Vía hasta las 14 horas, cuando ya se dio por finalizada la intervención.