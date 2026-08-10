Muere un hombre de 83 años ahogado mientras se bañaba en una playa de Roses, en Girona

Al lugar del suceso se han desplazado cuatro dotaciones del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que no han podido hacer nada por salvarle la vida

Muere ahogada una mujer de 97 años en una piscina particular de Els Plans de Sió, en Lleida

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Un hombre de 83 años de edad y de nacionalidad francesa ha muerto ahogado este lunes en la Platja Nova de Roses (Girona), lo que eleva a 18 las personas que han perecido en las playas catalanas desde el inicio de la campaña de baño, el pasado 15 de junio.

Según han informado fuentes de Protección Civil de la Generalitat, el teléfono de emergencias 112 ha recibido a las 11:15 horas un aviso de que una persona se hallaba inconsciente en el agua y que los socorristas le habían sacado y llevado hacia la arena para intentar reanimarlo.

Al lugar del suceso se han desplazado cuatro dotaciones del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que no han podido hacer nada por salvarle la vida. Los Mossos d'Esquadra han activado tres dotaciones y también se ha alertado a Salvamento Marítimo y a la Policía Local. En el momento del incidente había servicio de vigilancia y bandera verde en esta playa.