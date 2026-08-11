Claudia Barraso 11 AGO 2026 - 17:29h.

Dos hombres aparecieron en un patinete y le dieron dos puñetazos que le provocaron la muerte inmediata

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La muerte de Antonio, un vecino de Cieza que murió a causa de solo dos golpes que le dio un individuo en Hellín, Albacete, ha dejado a cuatro implicados en el crimen. La Policía Nacional detuvo a varias personas en abril y ahora, las autoridades han comunicado una nueva detención.

Según ha confirmado el medio ‘La verdad’, la detenida se trata de una mujer que habría ordenado presuntamente acabar con la vida de este hombre por un asunto de drogas. La víctima estaba pasando unos días en la localidad y fueron varios vecinos quienes confirmaron haberlo visto horas antes del crimen. Dos de ellos permitieron a los agentes identificar a los presuntos autores del ataque.

“Venía en patinete”, decía una de las personas quien dio la pista a las autoridades para visionar las cámaras de seguridad de los locales cercanos donde se produjo el ataque para conseguir identificar a estas dos personas: “Sin mediar palabra le dio un golpe con el puño en la cabeza. Al caer al suelo, lo remató de otro puñetazo”, confesaron y recoge en declaraciones el mismo medio.

Así se produjo el crimen

Los testigos explicaron que habían conocido a Antonio la misma noche del 12 de abril en un comercio chino. La víctima les dijo que quería comprar cocaína base y ellos le indicaron un periplo por la localidad en busca del punto de vente de droga. La Policía identificó al presunto autor material de los hechos y a sus dos acompañantes y pudieron comprobar que llevaban siguiendo al hombre y a su pareja durante un tiempo.

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Los dos hombres que iban en el patín y que fueron identificados y detenidos tenían 37 y 23 años y eran vecinos de Hellín, pero la investigación ha determinado que la mujer detenida fue quien ordenó el ataque mortal y que era quien dirigía el punto de venta de droga de Hellín que ya ha sido desmantelado. Además, los agentes han podido conocer que ese lugar recibía compradores a diario por una puerta del edificio que permanecía abierta durante la mayor parte del tiempo.