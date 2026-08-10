La víctima, de 60 años, fue trasladada al hospital Gregorio Marañón, donde falleció por la gravedad de las heridas

La Policía investiga las motivaciones tras la reyerta, que se desató tras una discusión entre dos familias: varias personas tuvieron que ser atendidas con heridas profundas

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MadridUna mujer ha muerto en Puente de Vallecas, Madrid, como consecuencia de las cuchilladas que le fueron propinadas en el marco de una reyerta entre dos familias en Puente de Vallecas, Madrid. De 60 años, fue trasladada al hospital Gregorio Marañón, donde ha muerto al no poder superar la gravedad de las heridas.

Por los hechos acontecidos, la Policía ha efectuado un total de cuatro detenciones, pero entre ellas no estaría la persona que apuñalado mortalmente a la víctima.

Una reyerta que acabó con armas blancas y una mujer fatalmente acuchillada

Todo ocurrió durante la tarde de ayer, domingo 9 de agosto, pasadas las 20:00 horas. Fue entonces cuando, entre las calles Sierra de la Estrella y de Puerto Alto del citado distrito madrileño, los miembros de las dos familias implicadas, de etnia gitana, comenzaron una discusión por razones que las autoridades están investigando, pero que, según informa El País, podría tener que ver con una disputa en el seno de un matrimonio.

En ese contexto, la tensión por la discusión, en la que mayoritariamente estaban involucradas mujeres, continuó escalando cada vez más hasta el punto de iniciarse una auténtica reyerta con armas blancas. De hecho, los efectivos sanitarios que se desplazaron hasta el lugar tuvieron que asistir a varias personas con heridas profundas y diversos cortes, siendo que dos mujeres fueron trasladadas al hospital por sus familiares.

Otra mujer de la misma familia permanece ingresada en el hospital

No en vano, además de la mujer a la que mataron por las cuchilladas que le fueron propinadas, otra de 43 años de la misma familia permanece ingresada también en el hospital Gregorio Marañón, donde, no obstante, su vida no correría peligro, según fuentes policiales citadas por El País.

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Además, otros miembros de la familia rival han sido atendidos en el hospital 12 de Octubre, siendo que tanto en este centro médico como en el otro los agentes han tenido que desplegarse para prevenir que la situación siga escalando, así como para custodiar a algunos de los detenidos.

Ahora, tras estos hechos, la Policía trata de esclarecer las motivaciones, así como se deberá determinar el grado de participación de cada uno de los detenidos y de cada uno de los implicados. A las cuatro personas que fueron arrestadas, –dos mujeres y dos hombres–, se les imputa un delito de riña tumultuaria, pero las pesquisas policiales continúan.