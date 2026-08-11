Una trabajadora ha sido detenida en Málaga por robar joyas y dinero a los internos de la residencia

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La Policía Nacional ha detenido a una trabajadora de una residencia de mayores en Málaga por presuntamente sustraer joyas y dinero a internos. La investigación ha permitido esclarecer un total de cinco denuncias por hurto.

Tras las averiguaciones, los agentes han detenido también a un hombre, quien fuera pareja sentimental de la considerada autora material, por dar salida supuestamente a los efectos robados mediante su comercialización en establecimientos de compra venta de oro. El botín supera los 9.000 euros, ha indicado la Policía Nacional en un comunicado.

Las pesquisas, asumidas por agentes adscritos al grupo de investigación de la Comisaría de Distrito Este en Málaga, se iniciaron a partir de una primera denuncia que informaba de la sustracción de joyas en una habitación de una residencia de mayores, en la zona este de la capital malagueña.

Con posterioridad, los agentes conocían de nuevos casos por sustracciones de efectos de valor que llevaban a la misma residencia, en todo caso con personas en situación de vulnerabilidad como perjudicadas. Las averiguaciones permitieron seguir la pista de una empleada que prestaba servicios asistenciales en el establecimiento y que, sin motivo justificado, se adentraba en habitaciones que no eran de su competencia, siempre a tenor del reparto establecido por el propio centro entre sus empleados.

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Una expareja suya vendía las joyas

Según las pesquisas, la sospechosa, que tiene 39 años, aprovechaba la vulnerabilidad de los mayores y la confianza depositada en ella por su labor asistencial para adentrarse en estancias que no le competían, probablemente para tratar de eludir las sospechas que pudieran recaer sobre su persona en caso de trascender los robos.

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Asimismo, al seguir el posible destino de las piezas de oro sustraídas, los agentes comprobaron cómo un ex compañero sentimental de la sospechosa había vendido múltiples joyas, valoradas en conjunto en más de 9.000 euros, en establecimientos de compra venta de oro.

Estas piezas en cuestión fueron reconocidas como de su propiedad por las víctimas, en el correspondiente reconocimiento fotográfico. Finalmente, los investigados resultaron detenidos por su implicación en la trama.