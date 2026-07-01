En busca y captura un empleado de un geriátrico por violar a una anciana con alzhéimer en Madrid

Agencia EFE Redacción Madrid 01 JUL 2026 - 15:06h.

El presunto agresor confeso reconoció que llevaba ocho meses violando a la anciana de 83 años

Madrid pondrá en marcha un protocolo para evitar agresiones sexuales en residencias de mayores

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La Policía Nacional busca, por orden de un juzgado madrileño, a Héctor A. C., un hombre que confesó haber violado durante ocho meses a una anciana de 83 años que padecía alzheimer en la residencia geriátrica en la que trabajaba, en el barrio madrileño de Sanchinarro.

Este hombre, de 57 años y origen peruano, fue sorprendido por una compañera de la residencia en la que trabajaba mientras agredía sexualmente a la interna, según ha adelantado el diario ABC y han confirmado a EFE fuentes jurídicas.

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Sorprendido por una compañera

La mujer, de 83 años, había sido ingresada en noviembre de 2023 después de que le diagnosticasen una demencia por alzheimer en un hospital de Houston (Estados Unidos), y en la noche del 27 de julio de 2024 hacia las 21:00 horas una trabajadora entró en su habitación extrañada por ver la luz encendida a una hora en la que todos los internos dormían, según declaró ésta a la Policía.

Al entrar en la estancia, la trabajadora vio a Héctor en el cuarto de baño agrediendo sexualmente a la octogenaria, tras lo que salió de allí asustada y éste la alcanzó para confesarle que llevaba ocho meses violándola, que no sabía lo que le había pasado y que no dijese nada porque no lo volvería a hacer.

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Esta testigo también refirió a los agentes que el agresor no tenía asignada esa habitación entre sus funciones y que había visto en varias ocasiones a la mujer en baños de otras estancias sin el pañal puesto, pero que no sospechó nada.

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Dos días después de este episodio, la mujer lo puso en conocimiento de sus superiores, que llamaron al trabajador para comunicarle que no volviera a la residencia.

En ese momento les espetó: "Yo ya he renunciado. Somos hombres. Esto es un error que no volverá a ocurrir. Que todo quede aquí, por favor".

Tras la denuncia por parte del centro en una comisaría, el caso llegó a la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, cuyos agentes acudieron al domicilio del sospechoso, sin antecedentes penales, en el distrito de Carabanchel, el día 1 de agosto.

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En esa dirección, otro de los inquilinos de la vivienda les refirió que Héctor se había marchado de vacaciones y que desconocía su paradero, tras lo que acudieron a un segundo domicilio donde esperaban encontrarle, pero no fue así y solicitaron una orden de busca y captura a nivel nacional al juzgado de instrucción.

El juez de la plaza número 8 Tribunal de Instancia de Madrid ha decretado que el fugitivo ingrese en prisión una vez que sea localizado.

Además, este magistrado ha citado a la residencia como responsable civil subsidiaria en este procedimiento, en el que el investigado es defendido por el letrado Alfredo Arrién del bufete Paredes y Asociados.