Los bomberos recibieron la alerta el sábado por la noche y desde ese momento iniciaron la búsqueda por tierra sin éxito,

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Los Bombers de la Generalitat han localizado este martes por la mañana un cuerpo sin vida en la zona en la que se buscaba a un parapentista de 56 años desaparecido desde el sábado en Àger (Lleida), ha informado el cuerpo de emergencias en un comunicado.

Los bomberos recibieron la alerta el sábado por la noche y desde ese momento iniciaron la búsqueda por tierra sin éxito, con un dispositivo que continuó el domingo peinando todos los sectores de búsqueda establecidos desde el último punto de su avistamiento, en la cima de Sant Alís, en Montsec d'Ares.

También se coordinaron con la Guardia Civil y revisaron la zona aragonesa del Montsec, Finestres y Montgai sin resultados, por lo que la búsqueda quedó suspendida momentáneamente hasta recibir nuevos indicios.

El lunes por la noche, los Bombers recibieron información de un testigo que estaba en la zona en el momento del despegue del parapentista y que explicó que lo había visto remontando el fuerte viento que soplaba y que se dirigía hacia el embalse de Terradets.

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Con esta nueva información, los Bombers han coordinado un nuevo dispositivo de búsqueda este martes, ampliando la zona de búsqueda hasta la otra orilla del río Noguera Pallaresa.

Al dispositivo también se ha sumado el helicóptero de los Mossos d'Esquadra, que sobre las 12 horas ha localizado una vela de parapente entre Àger y Vilanova de Meià y, una vez los efectivos del Grupo de Actuaciones Especiales (GRAE) de Bombers han llegado a la zona, han localizado un cuerpo sin vida, aún pendiente de identificar, que podría ser compatible con el del parapentista.